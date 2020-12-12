Тренер «Сочи»: «Конфликт начался с немного неадекватных действий Тедеско»

Ассистент главного тренера «Сочи» поделился подробностями конфликта между помощником главного тренера «Спартака» и одним из футболистов сочинской команды после окончания очного матча.

Я своими глазами этого не видел, так как находился в этот момент в раздевалке. Но по разговору — Сослан подошел пожать руку главному тренеру «Спартака», а тот начал выражаться нецензурно на него и выражал недовольство. Не понимаю, почему. Игра закончилась, пожали руки и разошлись. Это явно неадекватно. Дальше пошла заваруха и не знаю, что там произошло. Но все началось с немного неадекватных действий тренера «Спартака».