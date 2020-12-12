Тренер «Сочи»: «Конфликт начался с немного неадекватных действий Тедеско»

Ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко поделился подробностями конфликта между помощником главного тренера «Спартака» Андреасом Хинкелем и одним из футболистов сочинской команды после окончания очного матча.
Я своими глазами этого не видел, так как находился в этот момент в раздевалке. Но по разговору — Сослан подошел пожать руку главному тренеру «Спартака», а тот начал выражаться нецензурно на него и выражал недовольство. Не понимаю, почему. Игра закончилась, пожали руки и разошлись. Это явно неадекватно. Дальше пошла заваруха и не знаю, что там произошло. Но все началось с немного неадекватных действий тренера «Спартака».
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
https://youtu.be/a-96h0jnkYk
Что сосланчик сам угрожал Тадеско?
Джанаев сам по русски как то не очень
Откуда он знает как ругается немец?
Что сосланчик сам угрожал Тадеско?
Джанаев сам по русски как то не очень
Откуда он знает как ругается немец?