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Тренер «Сочи»: «Конфликт начался с немного неадекватных действий Тедеско»

сегодня, 19:22
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Ассистент главного тренера «Сочи» Олег Фоменко поделился подробностями конфликта между помощником главного тренера «Спартака» Андреасом Хинкелем и одним из футболистов сочинской команды после окончания очного матча.

Я своими глазами этого не видел, так как находился в этот момент в раздевалке. Но по разговору — Сослан подошел пожать руку главному тренеру «Спартака», а тот начал выражаться нецензурно на него и выражал недовольство. Не понимаю, почему. Игра закончилась, пожали руки и разошлись. Это явно неадекватно. Дальше пошла заваруха и не знаю, что там произошло. Но все началось с немного неадекватных действий тренера «Спартака».

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cska1948
cska1948 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 22:10
Или техническую зону СпаМа ограждать железной решёткой...
kastites
kastites
сегодня в 21:31
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 21:15
    ...писатель Пастернак;его стихов мы не читали сроду,но всё равно уверены :Он враг!

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 20:48
    Мандельштама не читал, но осуждаю.
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 20:38
    Да какая разница? Жоаозиньо ударил Хинкеля, тренер Сочи Бородин сказал Тедеско что это не его страна и ему надо валить отсюда. Думаю нужно применить меры в отношении этих людей. Очень жёсткие
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 20:29
    Пора уже на матчи с Тедеско бригаду психиатров назначать!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 20:19
    В команде есть психиатр или нет) пускай Тедеско сходит или к Малышевой на край обратится она покажет куда чего нужно засунуть что-бы не прыгать как кенгуру))
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:57, ред.
    Не видел-не комментируй.Встретились два "гарачых чалвека"-кавказец и итало-немецкий цыган,и всё закончилось вполне предсказуемо.

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    sten312
    sten312 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    сегодня в 19:57
    Все татары кроме я.
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    сегодня в 19:55, ред.
    Я своими глазами этого не видел
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 19:49
    Сослан хотел кусок грудинки свеженькой срезать, а этот стал сопротивляться)))
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 19:48
    Надо уважительно относится друг к другу
    Faustello
    Faustello ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 19:48
    По Тедеске скучают Наполеоны с Фюрерами))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 19:42
    Дайте видео,ктото же это должен был снять!
    andromend
    andromend
    сегодня в 19:42
    Это третий влет Спартака.Первый,это скандал на всю страну,второй,это обвинения в грубой игре соперника(костоломы типа),третий,опять скандал. Все кругом виноваты,ждем истерики Федуна.Тедеско просто неадекват.Ты не сам прыгай и ори на бровке как олень,а лучше игроков заставь с такой энергией по полю бегать.Клоун.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 19:39
    Надо наказать Джанаева так же как Дзюбу , выгнать из сборной !
    AMT
    AMT
    сегодня в 19:39
    А больше всех дёргался Жоазиньо
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 19:37
    Почему Тодеско должен жать руку Джанаева , Тодеско прав !
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 19:37
    Виноват Джанаев , зять Черчесова !)
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:34
    А отвечать придется игроку.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 19:34
    Неадекватному румыну нужно впаять дисквалификацию на 20 матчей
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:34
    В спартаке адекватов подыскать очень сложно.
    ABir
    ABir
    сегодня в 19:33
    За рукоприкладство должна последовать заслуженная дисквалификация и штраф
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Саша Белов (раскрыть)
    сегодня в 19:32
    ему дедушка рассказывал)))
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 19:31
    Тедеско давний фанат моуриньо. Думает, что своими выходками переведет внимание с бездарной игры команды на эти околофутбольные вещи. Ведь он не сможет ответить, почему спустя столько времени с его назначения команда играет так отвратительно при таком фиансировании
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 19:31
    путь газизова и прочих ждёт в итоге и тедеско)))
    Саша Белов
    Саша Белов
    сегодня в 19:30
    Ну а что он должен был сказать
    Что сосланчик сам угрожал Тадеско?
    Джанаев сам по русски как то не очень
    Откуда он знает как ругается немец?
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 19:23
    Да хватит уже.....была игра есть результат
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 19:23
    так вести нельзя
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