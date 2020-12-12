ГлавнаяНовости

Игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско после матча со «Спартаком»

сегодня, 19:15
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) один из игроков хозяев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, что это ваша страна, вы играете в футбол по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе.

Все новости
Тренер «Сочи»: «Сказал Тедеско, что это наша земля и наш колизей»
Сегодня, 21:13 Комментарии45
В РПЛ прокомментировали конфликт тренера «Спартака» и игрока «Сочи»
Сегодня, 20:45 Комментарии12
Появилось видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак»
Сегодня, 20:06 ВидеоКомментарии38
Гендиректор «Сочи» рассказал, почему возник конфликт с тренером «Спартака»
Сегодня, 19:48 Комментарии11
Тренер «Сочи»: «Конфликт начался с немного неадекватных действий Тедеско»
Сегодня, 19:22 Комментарии28
СлухиПогба прекратит сотрудничество с Райолой, если тот не найдёт ему новый клуб
Сегодня, 05:47 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ошалевший
ошалевший ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 22:35
ну они 8 вроде отмечают освобождение и начало процветания,а мы 9 отмечаем оккупацию страны другими диктаторами и нищету
RIR68
RIR68
сегодня в 22:24
эпическая битва цыган и негров продолжается! самый мелкий негр Жоазиньо ушатал пол тарасовского табора)))
Ternan
Ternan
сегодня в 22:01
Пересмотрел видео, которое нам предлагают и так момента удара и не увидел. "А был ли мальчик"? Мне кажется что пока не доказано и нет очевидного видео (может есть, просто я проглядел" новость должна звучать "возможно ударил"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 22:00
Я на стороне Доменико ! А эта сочинская обезьяна ,судя по всему , нарывался на расистский скандал ! Жаль ,что по харе сам не получил , BLM-щик фигов !
Кошк 47
Кошк 47
сегодня в 21:30
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:04
    Щас набежит масса проспартаковских ИКСпертов, судья Федотов, Федун и прочие товарищи и замутят или судейский скандал, или переигровку, или технарь для Сочи.
    Даже если ничего не выгорит, судейский корпус будет в тонусе перед матчем с Зенитом...
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 20:29
    Умение себя сдерживать, отличает взрослого человека от истерички. А что там были за слова и были ли они вообще, мы пока не знаем. В любом случае это должна быть дисква до конца сезона. И не важно кто это и какой клуб оно представляет. Дикарство в нашей стране всегда было нормой, но с этим нужно завязывать.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Project Pandora (раскрыть)
    сегодня в 20:23, ред.
    Бывают такие слова, что убить хочется, а не только дать по морде. Разве у вас в жизни такого ни разу не было ? Если нет, то вам повезло.
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:15
    разбираться надо
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 20:10
    Федун это тупик для Спартака!
    Project Pandora
    Project Pandora ответ n272nm (раскрыть)
    сегодня в 20:10, ред.
    Какая бы ни была причина, это не оправдание , чтобы кого-то бить. Подробности узнаем ещё.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 20:09
    Бить в ответ на слова это правильно? Ты ёпнулся или просто с детства болеешь?
    Aris
    Aris
    сегодня в 20:08
    Господа модераторы! Посмотрите на свой форум! Прекратите фашизм, нацизм и экстремизм! Россию это не красит!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 20:04
    Это уже не футбольная история.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 19:55, ред.
    с любовью Сочи
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 19:55
    Кузнечик сдаёт и путается в показаниях,готов покинуть неудачливый клуб и нехорошую страну:То в конце матч\а,а то-после матча.И назвать фэмели не смог.Зарема,ситуёвина выходит из-под твоего контроля.

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:52
    а сегодня вроде не 9 мая...
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 19:38
    К сожалению, тех. запись утеряна. Газпром.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:37
    Тедеска устроил фашистскую провокацию, возможно это послужит ему поводом соскочить из спартака без финансовых потерь.
    autochthon
    autochthon
    сегодня в 19:35
    Дааа, не его страна..Засранцам здесь не место...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 19:35
    Согласен, такого не должно происходить в нашем футболе, таких свиней не должно быть в нашем футболе!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 19:34
    В словах Тедеско сквозит полное презрение к нашей стране. Гадёныш - вот кто он после этого. Во-вторых, если игрок " Сочи" ударил его помощника, то первый объяснил это тем, что спартаковец начал обзывать его нецензурными словами. Если это так и есть, то поступил правильно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 19:34
    Да что же это делается то?!? Спартак без скандала ни дня прожить не может. Похоже , когда Федун Спартак покупал, он о мешок соли запнулся , тот и рассыпался , а рассыпать соль - это плохая примета , скандала не миновать. Вот и "трясет" Спартак регулярно поэтому.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:33
    Ещё один сиделец ожидается.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 19:30
    Какая команда, такие и игроки
    ABir
    ABir
    сегодня в 19:29
    А почему не названа фамилия этого урода из Сочи? Пусть все знают
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 19:28
    Надо бы дискву Сочам выписать ...
    AMT
    AMT
    сегодня в 19:26
    Негр Жоазиньо проявил расизм
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 19:26
    Тедеско недоговаривает, судя по всему. У этого инцидента, очевидно, была причина.
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 19:24
    Небось ещё и негром назвал? Федун уже объявил, что снимаются с чемпионата?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100