Игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» рассказал, что после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) один из игроков хозяев ударил его ассистента .

Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Понимаю, что это ваша страна, вы играете в футбол по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе.