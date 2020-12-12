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Гендиректор «Сочи» рассказал, почему возник конфликт с тренером «Спартака»

сегодня, 19:48
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о конфликте игрока сочинцев и помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля после очного матча команд.

В подтрибунном помещении у кого-то из тренерского штаба «Спартака» сдали нервы. Они пытались Сослану Джанаеву что-то высказать. В одном из эпизодов Джанаеву попали по ноге и ему потребовалось восстановление, но, видимо, спартаковцы не поверили, что вратарь действительно испытывает болевые ощущения. Ничего страшного не произошло, мужчины поговорили на повышенных тонах. Драка? Это всё равно что после спорного эпизода на поле начинают выяснять отношения. У меня вопросов к своим игрокам нет.

При выходе со стадиона болельщики «Спартака» благодарят нас за игру. Приятно, когда поклонники команды, которая приехала сюда за победой, с уважением относятся к нам. Они радуются за нас.

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ТТ
ТТ
сегодня в 22:13
«Паны (владельцы клубов) развлекаются, а у холопов чубы трещат»
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 20:43
Униженные и оскорбленные
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:34
Рубаха рассказывает небылицы, спартач и слово спасибо несовместимы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:34
Надо бы дело замять.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:10
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 20:08
    Стук-стук сторон.

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 20:08
    Когда Спартак не чего не может сделать они готовы на все) у них все виноваты судьи,футболисты,вар и т.д
    офигенный
    офигенный
    сегодня в 20:01
    офигеть раздули из мухи слона
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 19:55
    Вот видео конфликта!
    мангo
    мангo
    сегодня в 19:49
    да все уже понятно
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 19:49
    Нервы сейчас у всех сдают.
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