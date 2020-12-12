Гендиректор «Сочи» рассказал, почему возник конфликт с тренером «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о конфликте игрока сочинцев и помощника главного тренера «Спартака» после очного матча команд.

В подтрибунном помещении у кого-то из тренерского штаба «Спартака» сдали нервы. Они пытались Сослану Джанаеву что-то высказать. В одном из эпизодов Джанаеву попали по ноге и ему потребовалось восстановление, но, видимо, спартаковцы не поверили, что вратарь действительно испытывает болевые ощущения. Ничего страшного не произошло, мужчины поговорили на повышенных тонах. Драка? Это всё равно что после спорного эпизода на поле начинают выяснять отношения. У меня вопросов к своим игрокам нет.

При выходе со стадиона болельщики «Спартака» благодарят нас за игру. Приятно, когда поклонники команды, которая приехала сюда за победой, с уважением относятся к нам. Они радуются за нас.