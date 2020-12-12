Тренер «Сочи»: «Сказал Тедеско, что это наша земля и наш колизей»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура РПЛ.
Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним.
После матча произошла потасовка между игроком «Сочи» и ассистентом Тедеско.
1. В играх Зенита (или в играх текущего соперника Зенита за место в таблице с другой командой)
2. В играх Спартака (особенно после плача Ярославны)
3. В играх так называемых топов с дном таблицы
4. Независимое (случайный праздник)
1. В играх Зенита (или в играх текущего соперника Зенита за место в таблице с другой командой)
2. В играх Спартака (особенно после плача Ярославны)
3. В играх так называемых топов с дном таблицы
4. Независимое (случайный праздник)
Я писал еще в какой то статье,уже не помню,что Спартак проиграет 2 последних матча и будет 2 судейских произвола(скандал)в этих играх!!!!!!!!!!!!!!!!Первая игра оправдала уже ожидания,думаю и вторая будет такой же(в плане судейства)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да и Зенит судил Иванов сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Иванов б....,который на ровне с Вилковым только и тащит за огромные уши флагман дырявый во всех местах!!!!!!!!!!!!!!!!
Я писал еще в какой то статье,уже не помню,что Спартак проиграет 2 последних матча и будет 2 судейских произвола(скандал)в этих играх!!!!!!!!!!!!!!!!Первая игра оправдала уже ожидания,думаю и вторая будет такой же(в плане судейства)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да и Зенит судил Иванов сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Иванов б....,который на ровне с Вилковым только и тащит за огромные уши флагман дырявый во всех местах!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему ваш стадион сегодня на 80% был заполнен болельщиками Спартака?
Похоже этот Бородин типичные ура-патриот и ватник
Почему ваш стадион сегодня на 80% был заполнен болельщиками Спартака?
Похоже этот Бородин типичные ура-патриот и ватник
Это земля сочинских армян
Не веришь выйди на улицу и спроси
Ну а на счет "вашего" колизея
Это к Путину
Стадик был построен на гос деньги и передан клубу нахаляву как и крестовский
Это земля сочинских армян
Не веришь выйди на улицу и спроси
Ну а на счет "вашего" колизея
Это к Путину
Стадик был построен на гос деньги и передан клубу нахаляву как и крестовский
Да кстати вспомнил вчерашнее высказывание спартача.
makkie
11.12.2020,
В кой-то веке в Спартаке полны штиль с тренером.
А вот в цска, Зените и Краснодаре хотят революцию устроить.
Напророчил!!!
Да кстати вспомнил вчерашнее высказывание спартача.
makkie
11.12.2020,
В кой-то веке в Спартаке полны штиль с тренером.
А вот в цска, Зените и Краснодаре хотят революцию устроить.
Напророчил!!!
Спартаковские забегания!)))
Спартаковские забегания!)))