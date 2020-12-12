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Тренер «Сочи»: «Сказал Тедеско, что это наша земля и наш колизей»

сегодня, 21:13
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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура РПЛ.

Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним.

После матча произошла потасовка между игроком «Сочи» и ассистентом Тедеско.

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Все комментарии
ABir
ABir ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 23:23
Джанаев в Сочи тоже не дома, а на заработках. Тоже хозяин нашёлся
RIR68
RIR68 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 23:01
это не возможно. ларьки работают круглосуточно. хотя, сейчас не знаю.
LOpp
LOpp ответ RIR68 (раскрыть)
сегодня в 22:56
Я дома. Армяне пусть выдыхают.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 22:53
Какая ваша? Какой колизей? Вы Динамо Санкт-Петербург (Ленинград).
RIR68
RIR68 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 22:48
красно-белые, уфимские, балашихинские
LOpp
LOpp ответ RIR68 (раскрыть)
сегодня в 22:43
Какие башкиры?
RIR68
RIR68 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 22:30
от того, что вместо спартачей понаехали башкиры?
Faustello
Faustello ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 22:25
Да хрен с ним с судейством, всем понятно что в РПЛ есть 4 вида судейства:
1. В играх Зенита (или в играх текущего соперника Зенита за место в таблице с другой командой)
2. В играх Спартака (особенно после плача Ярославны)
3. В играх так называемых топов с дном таблицы
4. Независимое (случайный праздник)
12serg12
12serg12
сегодня в 22:23
О судействе матча лучше спросить у Безбородова или Москалева.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 22:21
    Faustello
    Faustello ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:13
    Не хочу в эту полемику вступать, после заявления Федуна Спартак начали слишком уж "хорошо" судить, так что не спартачам плакать о судействе.
    pomor45
    pomor45 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    сегодня в 22:12
    Кто с мячом к нам придёт, от мяча и погибнет.
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 22:11
    О каком расизме говорит Тедеско? Может уже начинает в Спартаке ощущать себя негром?
    Gahi
    Gahi ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
    сегодня в 22:11
    Пригласительный прислали с РПЛ и согласовали с хозяевами время. 
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 22:09
    Хорошо, что хоть не рагуль или кагут.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 22:08
    Достойно проигрывать?!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Вот насмешил так насмешил!!!!!!!!!!!!!!!Если в ситуации с Ларссоном там хоть можно было высосать отмену гола,то 2 очевидных пенальти в ворота Сочи, Джанаев почему то пропустил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 22:05
    Это наша земля..
    Почему ваш стадион сегодня на 80% был заполнен болельщиками Спартака?

    Похоже этот Бородин типичные ура-патриот и ватник
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    сегодня в 21:56
    Спартак даже проиграть достойно не может.
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты ответ Gahi (раскрыть)
    сегодня в 21:55
    Леха-ха, их в гости никто не приглашал.
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 21:53
      Dead Morozzzz
      Dead Morozzzz
      сегодня в 21:53
      Удалите аккаунт как удалили Литейного.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 21:52
      а немец медкомиссию при приёме на работу то проходил?)))
      Dead Morozzzz
      Dead Morozzzz
      сегодня в 21:52
      Опять Тедеско накосячил.
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 21:51
      Очень не хорошо себя вести так и говорить хозяевам своим гостям, которые приехали к вам в гости. Представьте  себе вы пригласили к себе домой гостей и говорите им что это наш дом и вы сидите за нашим столом поэтому молчите. Зачем так, нужно дорожить гостеприимством и оставаться выше всяких глупостей.  Очень печально что больше обсуждают не игру между Сочи и Спартаком, а закулисные разборки которые стали в последнее время так часто происходит в футболе. Удачи всем и болейте только футболом.
      vm777
      vm777 ответ Faustello (раскрыть)
      сегодня в 21:49
      А я разве сказал, что джанаев спрашивал?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ mangox23 (раскрыть)
      сегодня в 21:49
      А кто проигрывал в перерыве?
      Саша Белов
      Саша Белов
      сегодня в 21:41
      Это не ваша земля
      Это земля сочинских армян
      Не веришь выйди на улицу и спроси
      Ну а на счет "вашего" колизея
      Это к Путину
      Стадик был построен на гос деньги и передан клубу нахаляву как и крестовский
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      сегодня в 21:41
      Гнать немецкого румына с итальянским отклоном с России, нет места на нашей земле таким!!! Попутал русские земли с Колизеем, националист.... думаю дни Тедески сочтены в России.
      Да кстати вспомнил вчерашнее высказывание спартача.


      makkie
      11.12.2020,
      В кой-то веке в Спартаке полны штиль с тренером.
      А вот в цска, Зените и Краснодаре хотят революцию устроить.
      Напророчил!!!
      Faustello
      Faustello ответ Faustello (раскрыть)
      сегодня в 21:41
      Из Джанаева слов - зачем ты забегаешь?)))
      Спартаковские забегания!)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 21:40
      Откуда х емля у сочи? Это земля газпоома и колизей этот воровской
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