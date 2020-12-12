Тренер «Сочи»: «Сказал Тедеско, что это наша земля и наш колизей»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о конфликте с главным тренером «Спартака» в перерыве матча 18-го тура РПЛ .

Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним.