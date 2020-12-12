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РФС: «Есть вопросы к профессиональным качествам арбитра Казарцева»

сегодня, 17:57
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что главный арбитр матча 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» Василий Казарцев ошибся, не назначив пенальти в одном из эпизодов.

Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно.

Давайте дождемся заседания экспертно-судейской комиссии. По итогам его судейства в остальных матчах первой части чемпионата будет вынесено решение, сейчас трудно сказать. Ошибка грубейшая, VAR помогал, не знаю, что он там не увидел.

Напомним, что Казарцев в текущем сезоне уже получал отстранение от матчей РПЛ. Арбитр допустил грубейшие ошибки в матче первого тура «Спартак» — «Сочи» (2:2).

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:59
"Есть вопросы к его профессиональным качествам." А когда первый раз отстраняли вопросов к профессиональным качествам не было? Но ведь вернули же. А тут опять вопросы возникли. Да что же такое. Никогда не было, и вот опять. Как по мне, так есть вопросы к профессиональным качествам всех Вас, сидящих и, извиняюсь за выражение, протирающих штаны, во всех этих комитетах РФС.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:54
Казарцев человек федуна а значит не может быть профессионалом, люди првыкшие свистеть за гонорар.
berda2003
berda2003
сегодня в 18:53
... а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!!!
Беспределов
Беспределов
сегодня в 18:51
беспредел во всем РФС
Zak11
Zak11
сегодня в 18:42
И потом гнали на то, что Шмурнов его мразью назвал? Да самая настоящая мразь! Казарцева нельзя было подпускать к РПЛ. Пусть привлекают и тех кто его вернул назад
grroznyi85
grroznyi85 ответ Бамбихрюк (раскрыть)
сегодня в 18:32
Челики то как раз и сказали ему что мол "иди смотри на предмет пенальти". Вот он и посмотрел...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:31
Надо отстранять от работы и тех кто этого арбитра на матч назначил.
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 18:29
А когда Зенит в самом первом туре забивал Ротору с офсайда, почему об этом на каждом столбе не писали? А тут и поговорить можно о неправильном судействе. Тут та положение можно назвать спорным, мол рука в есстесственном положении была, не успел убрать и т.д. А оффсайд был чёткий и все это видели!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:26
Вопрос к тем, кто позволил ему судить в рпл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:18
Фарм по судейству выступил, сейчас Федун на трибуне блокнотик заполняет.
Двое - это уже скандал. Может, даже сами будут выходить судить свои команды...
джувифейл
джувифейл
сегодня в 18:13
надеюсь,Юве будет судить в ЛЧ следующая бригада: Казарцев, Вилков, Лапочкин, Еськов и Безбородов, это будет круто
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:13
Готовьте мыло Ашот. До конца каникул осталось два тура. И, кто-то в тихоря получит в сплетение, а кто-то в наглую по бубенцам. Казарцевы будут сейчас. Доказано временем).
Работайте на опережение! А, то как полицаи сейчас. По факту). Профилактика нужна. Комиссар, или офицер Булыкин шо делает в РФС!?). Не хило чел устроился). Полет Чайки букмекеры остановили..
В общем готовьтесь к скандалам. Все хотят уйти на отдых в хорошом приподнятом настроение). Ловите локти и пенки).
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:12
Других у нас нет,но признаки сговора-налицо.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:09
И что интересно , но в РФС все чего то ждут((
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 18:07
А эти челики у телевизора что ему в ухо ничего не сказали?
мангo
мангo
сегодня в 18:05
Странно что он высказался до заседания дав им фактически направление
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:05
Казарцев тотализатором поди балуется)
шацк
шацк
сегодня в 18:04
Вот такой очередной условный Ашот без суда и следствия "убил" условного Василия...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:01
Надо было без пенальти забивать аутсайдеру, а не на судью пинать.
VAN ARM
VAN ARM ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 17:59
это к сожалению не впечатление))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:58
лучше поздно чем как обычно)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:58
Складывается впечатление что у нас нет нормальных судей
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:58
Казарцев - матерый рецидивист от судейства.
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