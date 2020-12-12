РФС: «Есть вопросы к профессиональным качествам арбитра Казарцева»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что главный арбитр матча 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» Василий Казарцев ошибся, не назначив пенальти в одном из эпизодов.

Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно.