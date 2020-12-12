РФС: «Есть вопросы к профессиональным качествам арбитра Казарцева»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что главный арбитр матча 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа» Василий Казарцев ошибся, не назначив пенальти в одном из эпизодов.
Оценку работе Казарцева окончательно вынесет экспертно-судейская комиссия, но, на мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно.
Давайте дождемся заседания экспертно-судейской комиссии. По итогам его судейства в остальных матчах первой части чемпионата будет вынесено решение, сейчас трудно сказать. Ошибка грубейшая, VAR помогал, не знаю, что он там не увидел.
Напомним, что Казарцев в текущем сезоне уже получал отстранение от матчей РПЛ. Арбитр допустил грубейшие ошибки в матче первого тура «Спартак» — «Сочи» (2:2).
Двое - это уже скандал. Может, даже сами будут выходить судить свои команды...
Двое - это уже скандал. Может, даже сами будут выходить судить свои команды...
Работайте на опережение! А, то как полицаи сейчас. По факту). Профилактика нужна. Комиссар, или офицер Булыкин шо делает в РФС!?). Не хило чел устроился). Полет Чайки букмекеры остановили..
В общем готовьтесь к скандалам. Все хотят уйти на отдых в хорошом приподнятом настроение). Ловите локти и пенки).
Работайте на опережение! А, то как полицаи сейчас. По факту). Профилактика нужна. Комиссар, или офицер Булыкин шо делает в РФС!?). Не хило чел устроился). Полет Чайки букмекеры остановили..
В общем готовьтесь к скандалам. Все хотят уйти на отдых в хорошом приподнятом настроение). Ловите локти и пенки).
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.