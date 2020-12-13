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«Тамбов» проведёт разбирательство плохой подготовки поля к игре с «Рубином»

сегодня, 14:40
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что клуб проведёт разбирательство из-за плохого качества поля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Наша служба безопасности будет разбираться, почему не случилось нормальной подготовки стадиона к матчу. Всё идет от того, что мы здесь не родные, а гости. Приехали — пользуемся стадионом, уехали, и что здесь делают, никто не контролирует. Даже при всём желании нас никто не может пустить сюда контролировать процесс — поэтому пользуемся тем, что есть.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 15:38
Старая болезнь наши поля!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:22
Толку-то от этого
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:44
Поле надо заранее готовить...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:43
Надо менять климат.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:42
Надо менять стадион.
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