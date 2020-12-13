«Тамбов» проведёт разбирательство плохой подготовки поля к игре с «Рубином»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что клуб проведёт разбирательство из-за плохого качества поля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Наша служба безопасности будет разбираться, почему не случилось нормальной подготовки стадиона к матчу. Всё идет от того, что мы здесь не родные, а гости. Приехали — пользуемся стадионом, уехали, и что здесь делают, никто не контролирует. Даже при всём желании нас никто не может пустить сюда контролировать процесс — поэтому пользуемся тем, что есть.