Берг — лучший игрок матча «Краснодар» — «Локомотив»

Форвард «Краснодара» Маркус Берг признан лучшим игроком встречи 18-го тура РПЛ против «Локомотива».
Нападающий сделал дубль в этом поединке. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей в РПЛ, 8 голов и 1 голевая передача.
Форвард «Краснодара» Маркус Берг признан лучшим игроком встречи 18-го тура РПЛ против «Локомотива».
Нападающий сделал дубль в этом поединке. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей в РПЛ, 8 голов и 1 голевая передача.
Быков с победой!!!
Всем здоровья.
Быков с победой!!!
Всем здоровья.