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Берг — лучший игрок матча «Краснодар» — «Локомотив»

сегодня, 18:35
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Краснодара» Маркус Берг признан лучшим игроком встречи 18-го тура РПЛ против «Локомотива».

Нападающий сделал дубль в этом поединке. В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей в РПЛ, 8 голов и 1 голевая передача.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:34
Порвали Локо....
Cat01
Cat01
сегодня в 19:14
Верно он был лучший
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:08
Берг просто порвал проводниц...
berda2003
berda2003
сегодня в 19:05
три команды из России надо было в одну группу в ЛЧ включить, тогда одна со второго места прошла бы в плей-офф, иначе никаких вариантов...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:01
Ну нельзя с быками в красных футболках играть!!! Рассвирепели бычки и растерзали соперников. Ну а если серьезно, то Локо не может играть в открытый футбол, а от обороны более или менее получается. Матчи в ЛЧ это подтвердили. Краснодар делал , что хотел, пять забили , еще столько же могли. Меня Смольников удивил , везде успевал, прямо удивил по хорошему : скорость , скорость принятия решений, пас, дриблинг ...ну все у него сегодня получалось. Ну и остальные постарались на славу. Победа очень убедительная получилась.
Быков с победой!!!
Всем здоровья.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:57
Дзюба:
Мерзкий игрочишко, небось и нерукоблудит!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:51
Не.....это был матч не для футбольных гурманов....ЭТО БЫЛО УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ!!! ...игра между МАСТЕРАМИ и командой выпускной группы СДЮШОР... как же хорош Краснодар, когда играет уже практически всеми футболистами основы.....про Локо даже и говорить ничего неохота - всё было сказано и предвидено в момент позорного увольнения Сёмина, которому не дали даже получить серебро чемпионата....с победой Краснодар,разнесли в пух и прах Локомотив,не даром год быка наступает!!!!!
Penokkio
Penokkio
сегодня в 18:50
Интересно, что по этому поводу скажет вечно недовольный и ничего особо не добившийся в своей карьере (кроме его украденного кошелька Блудоруком №22) игрочишка Вальдемар Быстров. Может тоже перчатку съест как Димитрий Губерниев, раз его по каким-то причинам экспертом стали называть
Faustello
Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 18:49
Да он почти год тащит Крас! Первые пару месяцев физику возвращал (после Югов) ну и присматривался.
Имхо, лучший трансфер за последние годы!
Faustello
Faustello
сегодня в 18:48, ред.
Берг! Это Володька! Дерево - отдай почку на размножение!)))
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
сегодня в 18:42
Берга наконец то прорвало.)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:41
А как Берга все критиковали,а он взял и заиграл!
David Young
David Young
сегодня в 18:40
Внёс большой вклад в разгромную победу над весьма сильным соперником, заслужил.
mangox22
mangox22
сегодня в 18:39
это правильный выбор
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