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Малафеев: «Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает внимание»

15 декабря 2020, 12:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Спартака» в 19-м туре РПЛ.

Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает пристальное внимание. Сейчас «Зенит» и «Спартак» — лидеры, поэтому хотелось бы много забитых голов в матче, искрометных ситуаций. Если игра будет интересной, то, скорее всего, мы не увидим большое количество забитых мячей, команды будут осторожничать. «Зенит» отчасти является фаворитом. Игра действительно будет иметь существенное значение в борьбе за медали чемпионата, с прицелом на первое место.

Если мы говорим о роли этого матча, с точки зрения положения Семака, считаю, даже поражение никаким образом не повлияет на ситуацию. «Зенит» продолжает бороться. Футбол — непредсказуемая игра, всякое может произойти. При качественной игре, но негативном результате, такого не случится. Понятно, что есть недовольство от выступления в Лиге чемпионов. Все силы сейчас будут потрачены на чемпионат России. Борьба вся впереди, думаю, выводов после этой игры делать не придется.

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kastites
kastites
15 декабря в 13:26
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 декабря в 12:46
    Будет скучно и больно...

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 декабря в 12:45, ред.
    «Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает внимание»
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Явное преувеличение! Я сказал бы , что с недавних пор внимание привлекает и не более того.
    mihaluch
    mihaluch
    15 декабря в 12:28
    Верно всё говорит.
    Бубнин
    Бубнин
    15 декабря в 12:26
    "Это будет игра в футбол. Две команды будут играть против друг друга, забивать голы."
    shlomo
    shlomo
    15 декабря в 12:18
    Даже жалко, что зима вынуждает российских футболистов останавливаться, когда самое интересное только начинается....думаю, что напоследок команды порадуют нас эпичным противостоянием, который будет особо подогреваться тем фактом, что сейчас оба клуба борются за чемпионство....после полученной в Сочи оплеухи игроки Спартака должны быть сверхмотивированы....да и Зенит сейчас не выглядит непобедимым....хочу увидеть качественный и красивый футбол и чтобы после матча мы обсуждали игру, а не судейство и какой то очередной форс- мажор....
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