Малафеев: «Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает внимание»

Бывший вратарь «Зенита» прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Спартака» в 19-м туре РПЛ .

Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает пристальное внимание. Сейчас «Зенит» и «Спартак» — лидеры, поэтому хотелось бы много забитых голов в матче, искрометных ситуаций. Если игра будет интересной, то, скорее всего, мы не увидим большое количество забитых мячей, команды будут осторожничать. «Зенит» отчасти является фаворитом. Игра действительно будет иметь существенное значение в борьбе за медали чемпионата, с прицелом на первое место.

Если мы говорим о роли этого матча, с точки зрения положения Семака, считаю, даже поражение никаким образом не повлияет на ситуацию. «Зенит» продолжает бороться. Футбол — непредсказуемая игра, всякое может произойти. При качественной игре, но негативном результате, такого не случится. Понятно, что есть недовольство от выступления в Лиге чемпионов. Все силы сейчас будут потрачены на чемпионат России. Борьба вся впереди, думаю, выводов после этой игры делать не придется.