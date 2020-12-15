Малафеев: «Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает внимание»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды против «Спартака» в 19-м туре РПЛ.
Противостояние Питера и Москвы всегда привлекает пристальное внимание. Сейчас «Зенит» и «Спартак» — лидеры, поэтому хотелось бы много забитых голов в матче, искрометных ситуаций. Если игра будет интересной, то, скорее всего, мы не увидим большое количество забитых мячей, команды будут осторожничать. «Зенит» отчасти является фаворитом. Игра действительно будет иметь существенное значение в борьбе за медали чемпионата, с прицелом на первое место.
Если мы говорим о роли этого матча, с точки зрения положения Семака, считаю, даже поражение никаким образом не повлияет на ситуацию. «Зенит» продолжает бороться. Футбол — непредсказуемая игра, всякое может произойти. При качественной игре, но негативном результате, такого не случится. Понятно, что есть недовольство от выступления в Лиге чемпионов. Все силы сейчас будут потрачены на чемпионат России. Борьба вся впереди, думаю, выводов после этой игры делать не придется.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
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Явное преувеличение! Я сказал бы , что с недавних пор внимание привлекает и не более того.
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Явное преувеличение! Я сказал бы , что с недавних пор внимание привлекает и не более того.