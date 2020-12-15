«Вернусь сильней. Я самурай!» Хашимото на русском обратился к фанатам

Японский полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото на русском языке обратился к фанатам команды.
Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я был расстроен, но сейчас все в порядке, потому что одноклубники и мои тренеры очень помогают мне.
Я вернусь намного сильней. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! Давай!
ケント、ロシア語でサポーターに感謝の言葉を贈る— FC ロストフ | FC Rostov (@fcrostovjapan) December 14, 2020
皆さんこんにちは。調子はどうですか？
私は怪我をしました。最初は辛かったですがチームメイト、トレーナー、たくさんの人の支えのおかげで今は全てがうまくいっています。
必ず強くなって戻ります！私はサムライです！ pic.twitter.com/4HWUEaBPDc