«Вернусь сильней. Я самурай!» Хашимото на русском обратился к фанатам

Японский полузащитник «Ростова» на русском языке обратился к фанатам команды.

Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я был расстроен, но сейчас все в порядке, потому что одноклубники и мои тренеры очень помогают мне.

Я вернусь намного сильней. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! Давай!