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«Вернусь сильней. Я самурай!» Хашимото на русском обратился к фанатам

15 декабря 2020, 09:17

Японский полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото на русском языке обратился к фанатам команды.

Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я был расстроен, но сейчас все в порядке, потому что одноклубники и мои тренеры очень помогают мне.

Я вернусь намного сильней. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! Давай!

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mihaluch
mihaluch
15 декабря в 09:23
Травмы делают мужчину выносливей.
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря в 09:21
Самурай, если что не так, делает себе харакири.
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