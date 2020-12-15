Валуев: «Хорошо, что именно „Спартак“ борется с „Зенитом“ за лидерство»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Это встреча принципиальных соперников, всем интересно понаблюдать. Я думаю, все будут собраны в этом матче до бесконечности.

Сезон перевалил за экватор, а за первое место идет большая борьба. Если просматривать наш внутренний суп в виде футбола, наверное, это связано с тем, что соперники сами подтянулись к «Зениту». Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство, это привлечет большое внимание к матчу.