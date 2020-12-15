ГлавнаяНовости

Валуев: «Хорошо, что именно „Спартак“ борется с „Зенитом“ за лидерство»

15 декабря 2020, 12:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Это встреча принципиальных соперников, всем интересно понаблюдать. Я думаю, все будут собраны в этом матче до бесконечности.

Сезон перевалил за экватор, а за первое место идет большая борьба. Если просматривать наш внутренний суп в виде футбола, наверное, это связано с тем, что соперники сами подтянулись к «Зениту». Хорошо, что именно «Спартак» борется с «Зенитом» за лидерство, это привлечет большое внимание к матчу.

Все новости
Габулов: «Шунин – номер один сборной России»
Сегодня, 11:07 Комментарии6
Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»
Сегодня, 10:44 Комментарии7
Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»
Сегодня, 10:03 Комментарии6
Чалов: «Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам „красно-синих“»
Сегодня, 08:47 ФотоКомментарии17
Чернышов: «Никакого результата Тедеско здесь не дал. Он больше шоумен»
Сегодня, 07:48 Комментарии20
Б. Игнатьев: «Тедеско даёт возможность уговорить его изменить решение»
Сегодня, 05:26 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
15 декабря в 14:00
уверен всех улубнуло когда читаем депутат госдумы блин))))))! Коля иди бей пенсионеров в аэропортах.....
rubinovyi2
rubinovyi2
15 декабря в 13:27
У Кличко появился достойный конкурент...))))))
kastites
kastites
15 декабря в 13:24
А по мне ,спартак должен в ПФЛ играть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ДАША Д (раскрыть)
15 декабря в 13:15
Чем меньше свидетелей позора, тем больше кислорода).
Сп62
Сп62
15 декабря в 13:13
При современном судействе на матч можно приглашать арбитра из бокса. Мало чего изменится.
ermak6848
ermak6848
15 декабря в 13:09
Мотивация стать лидером в турнирной таблице обязывает оба клуба показатьна. что способны...
Давно Мясной
Давно Мясной
15 декабря в 13:03
"переварил" ошибка, может переваЛил
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 12:50
Ещё до матча "Спартаку" сказали :
Сиди как можно тише,не балуй,
и если Карася мы не поймаем,
резервом выйдет нА поле Валуй...

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
15 декабря в 12:44
Коля футбол смотрит... интересно он принцип игры понимает или просто наблюдает как "борются" две команды :)
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 12:42
А по центральному ТВ показывать не будут. Нужно лишить матч ТВ государственного финансирования.
Я на стреме
Я на стреме
15 декабря в 12:13
я знал что интеллектуалы за Спартак
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 декабря в 12:11
"Наш внутренний суп в виде футбола" нельзя подавать без легкого чувства стыда даже в общественных столовых.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100