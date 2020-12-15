Евсеев — о возрасте Урунова: «Он не выглядел старше своих лет»

Бывший главный тренер «Уфы» прокомментировал скандальное заявление наставника « СКА -Хабаровск» Сергея Юрана, который заявил, что у полузащитника «Спартака» переписанный возраст.

Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок. Про всё остальное поговорили.