Евсеев — о возрасте Урунова: «Он не выглядел старше своих лет»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал скандальное заявление наставника «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который заявил, что у полузащитника «Спартака» Остона Урунова переписанный возраст.
Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок. Про всё остальное поговорили.
Ну не видит большинство бывших знаменитых игроков -спартачей перспектив развития клуба при ФЕдуне!Ну и немного вернулась спартачам ответочка за их пассажи ,по поводу "индейца" из ЦСКА.Это нормально.Вон Кокорин:"Маленькая собачка-до старости щенок"-и миллионер,и надежда четырёх клубов РПЛ(всё в прошлом!),и чемпион пенитенциарной системы России-а всё лыбится,как подросток и палец сосёт ,после редкого,забитого с пенальти гола.А Остон Урунов соответствует заявленному клубом возрасту,это мне мой отделочник Фархад сказал...
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Ну не видит большинство бывших знаменитых игроков -спартачей перспектив развития клуба при ФЕдуне!Ну и немного вернулась спартачам ответочка за их пассажи ,по поводу "индейца" из ЦСКА.Это нормально.Вон Кокорин:"Маленькая собачка-до старости щенок"-и миллионер,и надежда четырёх клубов РПЛ(всё в прошлом!),и чемпион пенитенциарной системы России-а всё лыбится,как подросток и палец сосёт ,после редкого,забитого с пенальти гола.А Остон Урунов соответствует заявленному клубом возрасту,это мне мой отделочник Фархад сказал...
...а Ханчарэнка должен быть уволен.