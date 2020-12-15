В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе клуба к Кокорину

Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал слухи об интересе флорентийцев к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.
Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это всё, что я могу сказать о нём. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжёлое турнирное положение в чемпионате: мы идём на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины».
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
А потом такой:
https://youtu.be/df2gqIYqAw4
А потом такой:
Помоему уже давно настало время прекратить пиар сперва "молодого и перспективного" Кокорина, а потом и "талантливого и фантастического" Кокорина. Александр обычный средний игрок - по европейским стандартам топ-4 он, боюсь, даже в команды верхней половины таблицы бы не попал... Саше скоро 30, а "авансы выданные его пиарщиками" он дай бог процентов на 20 реализовал...
Кокорин спокойно долечиться в РПЛ, может забьёт до конца карьеры 15-20 голов, и всё...
Помоему уже давно настало время прекратить пиар сперва "молодого и перспективного" Кокорина, а потом и "талантливого и фантастического" Кокорина. Александр обычный средний игрок - по европейским стандартам топ-4 он, боюсь, даже в команды верхней половины таблицы бы не попал... Саше скоро 30, а "авансы выданные его пиарщиками" он дай бог процентов на 20 реализовал...
Кокорин спокойно долечиться в РПЛ, может забьёт до конца карьеры 15-20 голов, и всё...
Шавка три года на лавке сидел в Лондоне.
Шавка три года на лавке сидел в Лондоне.
Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца,-
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышевца...
Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца,-
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышевца...
Нападающий ?
Нет не слышал ....
Нападающий ?
Нет не слышал ....
Кокорину даже в Фнл не берут даже если он откажется от половина зарплаты
Кокорину даже в Фнл не берут даже если он откажется от половина зарплаты
-Это фантастика, сынок!
-Это фантастика, сынок!