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В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе клуба к Кокорину

15 декабря 2020, 16:42

Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал слухи об интересе флорентийцев к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.

Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это всё, что я могу сказать о нём. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжёлое турнирное положение в чемпионате: мы идём на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины».

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Все комментарии
safari-05
safari-05 ответ batman555 (раскрыть)
16 декабря в 10:19
Желательно с концами. Ему же лучше
pomor45
pomor45
15 декабря в 21:19
Не знаю, как игрок, но очковтиратель действительно фантастический.
batman555
batman555
15 декабря в 20:27
Я бы посоветовал бы ему уехвть
ekliziast
ekliziast
15 декабря в 20:23
Фиорентина ещё Бышевцем интересовалась в 70х годах, мильён предлогали. Урку за даром не возьмут.
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 20:04
По-европейски политкорректно послали "на хутор кокору ловить"...

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Сп62
Сп62
15 декабря в 19:29
Ну, если АПЛ стоит в очереди за Чаловым, то чем серия А хуже?
Gahi
Gahi
15 декабря в 19:28
У Фиорентино сейчас сложные времена,  команда с показанными результатами идёт в нижней части турнирной таблицы. На днях был серьёзный разговор клуба с фанатами Фиорентино которые выразили своё недовольство положением в клубе и результатами в целом. Поэтому о каких та новых приобретениях не может быть и речи, тем более с футболистом Кокориным, который в последнее время показывает  игру которая не соответствует уровню Серии А. 
Juve14
Juve14
15 декабря в 18:48
Какая разница на каком вы месте, вы главное деньги ему платите
STVA 1
STVA 1
15 декабря в 18:41
Дааа!Совсем все плохо если такие новости не первый день втюхивают)
Faustello
Faustello ответ Байкал-38 (раскрыть)
15 декабря в 18:10
Нормально, с юмором там дяди - Кокорин фантастический игрок, за ним следят большие команды...
А потом такой:
shlifen
shlifen
15 декабря в 17:49, ред.
Мне кажется Андреа Манчини просто не знает кто такой Кокорин, оттого и эти эпитеты "Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды." =))) Игрок за два сезона сыграл 18 (!!!) матчей и забил аж 8 голов (из которых 3 в ворота подростков из молодёжки Ростова). В этом сезоне 1(!!) гол и травмы-травмы. А зарплата такая, что будет в пятёрке самых высокооплачиваемых в Фиорентине =)) Ну не может помощник спортивного директора «Фиорентины» считать такого игрока фантастическим...
Помоему уже давно настало время прекратить пиар сперва "молодого и перспективного" Кокорина, а потом и "талантливого и фантастического" Кокорина. Александр обычный средний игрок - по европейским стандартам топ-4 он, боюсь, даже в команды верхней половины таблицы бы не попал... Саше скоро 30, а "авансы выданные его пиарщиками" он дай бог процентов на 20 реализовал...
Кокорин спокойно долечиться в РПЛ, может забьёт до конца карьеры 15-20 голов, и всё...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ порт (раскрыть)
15 декабря в 17:45
Ну есть с кого брать пример ....
Шавка три года на лавке сидел в Лондоне.
Байкал-38
Байкал-38
15 декабря в 17:45
Андреа Манчини: "Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Интерес со стороны «Фиорентины»? Мы что 56ы, что ли?"
порт
порт
15 декабря в 17:43
А как он фантастически умеет сидеть на скамейке, просто заглядишься на это умение.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 декабря в 17:42
Скорее поверишь в Бышовца , чем в Кокошу ....


Комментатор из своей кабины

Кроет нас для красного словца,-

Но недаром клуб «Фиорентины»

Предлагал мильон за Бышевца...
Санчо Панса
Санчо Панса
15 декабря в 17:42
Кокорин - фантастический игрок? Вот так откровение) Полагаю, что и для самого Александра это похвала, которой он не достоин. Он даже в Зените не показывал не был фантастическим игроком!
nikoladolgov
nikoladolgov
15 декабря в 17:38
Кокорин , а это кто ?
Нападающий ?
Нет не слышал ....
mihaluch
mihaluch
15 декабря в 17:35
Кокорин согласен хоть куда только подальше от Спартака.
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 17:26
Они просто поинтересовались.
holms918
holms918
15 декабря в 17:23
Кокорин фантастический игрок. И это всё.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 декабря в 17:21
Культурно
NEADEKVAT
NEADEKVAT
15 декабря в 17:18
В домино штоле
Kosmos58
Kosmos58
15 декабря в 17:17
Может сразу в Юве?! Будет зажигать с КриРо!!!
Владимир 77
Владимир 77
15 декабря в 17:15
Сам Кокоша и придумал,что он фантастический
Dima salev
Dima salev
15 декабря в 17:10
Ну ради бога российский журналисти придумайте что нибудь чтобы все поверили.
Кокорину даже в Фнл не берут даже если он откажется от половина зарплаты
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 декабря в 16:59
В новости два существенных факта. 1. Кокорин - "фантастический" игрок 2. Фиорентина на 17 месте. Остальное мелочевка.
Медив
Медив
15 декабря в 16:52
Вежливая версия нашего: "Кого-кого, ..ля?"
mat73
mat73
15 декабря в 16:50
-Папа, а Кокорин играет в футбол?
-Это фантастика, сынок!
Добряк
Добряк
15 декабря в 16:47
Кокорин - фантастический игрок. На базу Спартака приходит только за зарплатой...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
15 декабря в 16:44
Фиалкам он не нужен там футболистов хватает тренер нужен им) а Кокорин пускай дальше доит Фердуна
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