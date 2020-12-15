В «Фиорентине» прокомментировали слухи об интересе клуба к Кокорину

Помощник спортивного директора «Фиорентины» Андреа Манчини прокомментировал слухи об интересе флорентийцев к нападающему «Спартака» .

Кокорин — фантастический игрок. В Серии А за ним следят большие команды. Пока это всё, что я могу сказать о нём. Интерес со стороны «Фиорентины»? Сейчас нашему клубу сложно думать о трансферах, учитывая тяжёлое турнирное положение в чемпионате: мы идём на 17-м месте в таблице. Думаю, с этим вопросом лучше обратиться к спортивному директору или CEO «Фиорентины».