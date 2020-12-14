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Назван основной кандидат на пост наставника ЦСКА в случае ухода Ганчаренко

сегодня, 17:20

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко, как уже сообщалось, может покинуть клуб.

Главным кандидатом на пост рулевого команды является член тренерского штаба Василий Березуцкий. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:46
Василий как вариант вполне подходит.
Futurista
Futurista ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 18:39
Конь в мешке...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 18:38
для насекомой шмеля...))
в доску свой(бревно что-ли),про эрудицую и коммуникабельность промолчим,тренерство-это не кашу варить на кухне,работал со Слуцким,не значит,что чему-то научился,и вообще нафига он нужен,если есть помощники...))
но я за..))))
Палыч82
Палыч82 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:36
Босса, надеюсь, не поставят, ему скоро в Локо возвращаться, с руин клуб подымать,)
Futurista
Futurista
сегодня в 18:25
Васю надо с братом брать...
mangox22
mangox22 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 18:16
понятное дело что это временно , в зимнюю паузу подыщут подостойней
Faustello
Faustello
сегодня в 18:16
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:06
Не могу понять, почему многие так скептически или негативно относятся к назначению Васи? Во первых он в доску свой. Во вторых он чертовски коммуникабелен и эрудирован. В третьх знает всю армейскую кухню изнутри. В четвертых поработал достаточное время с Леней Слуцким и перенял у него опыт . В пятых у него будут неплохие помощники.
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:01
Хватит копаться, скоро Васин закончит карьеру и сменит Васю на этом посту
Слайш
Слайш
сегодня в 17:59
худший из вариантов...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:58
Об этом было известно еще четыре дня назад, эка новость.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:45
Двойственное впечатление от таких новостей....... с одной стороны, вроде как, виноват Витюня...... Но ... но и не во все виноват......то что команда перестала развиваться это факт, но игра была, было много моментов, ударов, но кривоногие не могут попадать даже в пустые и с метра пробить мимо вратаря.... вот некто Чалов с 3-х метров попасть в ворота не может.....а некто Гаич вообще ничего не может, то есть от слова совсем ничего.....может, сначала лучше Чалова турнуть с Гаичем заодно...... а что, ну будет новый тренер (это не исправит, но повезти может и игроки просто начнут реализовывать хотя бы половину из должного и ЦСКА покажет результат получше)...но это все теория.... лично мое мнение, при всем уважении к Васе, это не тот тренер, который нужен....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:45
Это несерьёзно хотя с чем чёрт не шутит.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 17:42
Кони вообще в отчаянии, если таких экспонатов рассматривают))
Loko57
Loko57
сегодня в 17:36, ред.
Эту инфу может сказать любой. Можно еще и Босса сюда включить.
particular
particular
сегодня в 17:36, ред.
Пожалуй, - несолидно, несерьёзно и недальновидно... Кумовщина...
beefs
beefs
сегодня в 17:34
Вася - это кот в мешке...
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 17:29
"Спросите у любого на Тверском бульваре
Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл
Кто лучше всех играет Пресли на гитаре
Hа это каждый ответит, каждый ответит
Конечно, Вася, Вася, Вася
Hу кто его не знает? е-э
Вася, Вася, Вася - стиляга из Москвы"
ДСА
ДСА
сегодня в 17:26
Не самый впечатляющий вариант.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:26
Осталось уточнить , а "источники, знакомые с ситуацией" , не сильно пьющие? Если уж внутри штаба, то Овчинников без вариантов. Вася, конечно , шутник, но не до такой же степени
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:24
Вот и Вася снеслася
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 17:24, ред.
"конечно.....ну кто его не знает" (с)
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