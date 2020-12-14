Назван основной кандидат на пост наставника ЦСКА в случае ухода Ганчаренко

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко, как уже сообщалось, может покинуть клуб.
Главным кандидатом на пост рулевого команды является член тренерского штаба Василий Березуцкий. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.
Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко, как уже сообщалось, может покинуть клуб.
Главным кандидатом на пост рулевого команды является член тренерского штаба Василий Березуцкий. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.
в доску свой(бревно что-ли),про эрудицую и коммуникабельность промолчим,тренерство-это не кашу варить на кухне,работал со Слуцким,не значит,что чему-то научился,и вообще нафига он нужен,если есть помощники...))
но я за..))))
в доску свой(бревно что-ли),про эрудицую и коммуникабельность промолчим,тренерство-это не кашу варить на кухне,работал со Слуцким,не значит,что чему-то научился,и вообще нафига он нужен,если есть помощники...))
но я за..))))
https://youtu.be/R9dctkUvMYE
Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл
Кто лучше всех играет Пресли на гитаре
Hа это каждый ответит, каждый ответит
Конечно, Вася, Вася, Вася
Hу кто его не знает? е-э
Вася, Вася, Вася - стиляга из Москвы"
Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл
Кто лучше всех играет Пресли на гитаре
Hа это каждый ответит, каждый ответит
Конечно, Вася, Вася, Вася
Hу кто его не знает? е-э
Вася, Вася, Вася - стиляга из Москвы"