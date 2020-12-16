ГлавнаяНовости

Игонин: «Сделал правильно, что не перешёл из „Зенита“ в „Спартак“»

16 декабря 2020, 00:20

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что в своё время мог перейти в «Спартак». Игонин выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год.

Разговоры были про «Спартак». Было предложение от него. Но я не стал его всерьёз рассматривать.

По тем временам достаточно сложно было психологически сменить «Зенит» на «Спартак». Сейчас я понимаю, что это была бы хайповая история. Это помогло бы мне в карьере. Но я выбрал другой путь. И уверен, что поступил правильно.

Напомним, что сегодня «Зенит» сыграет против «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ.

Все новости
Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»
Сегодня, 11:29 Комментарии2
Габулов: «Шунин – номер один сборной России»
Сегодня, 11:07 Комментарии6
Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»
Сегодня, 10:44 Комментарии10
Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»
Сегодня, 10:03 Комментарии6
Чалов: «Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам „красно-синих“»
Сегодня, 08:47 ФотоКомментарии18
Чернышов: «Никакого результата Тедеско здесь не дал. Он больше шоумен»
Сегодня, 07:48 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DEIVID
DEIVID ответ fczpkossidspb (раскрыть)
16 декабря в 09:55
Ну-ну, ещё скажи, что пошёл бы на снижение зарплаты в десятки, сотни раз, перейдя в другую сферу.
kyxy
kyxy ответ fczpkossidspb (раскрыть)
16 декабря в 08:57
Дрочубу забрали и повязку дали
Рыжая Борода
Рыжая Борода
16 декабря в 08:54
"хайп" - это сейчас/сегодня говорить, что когда-то в прошлом не получилось перейти в Великий клуб
112910415
112910415
16 декабря в 05:48
у каждого свой путь
4RT
4RT
16 декабря в 03:22
Все хотят к Спартаку примазаться, бездари...😁
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 02:02
В спартак можно переходить в преклонном возрасте, чтобы подоить федуна.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
16 декабря в 01:47
Я вообще представить не могу, что будучи Петербуржцем,а,если ещё и коренным, когда у тебя с рождения течёт сине-бело-голубая кровь, перейти в какую-то московскую команду,а тем более в Спартак!! Даже,если это будет единственный шанс продолжить карьеру. Лучше уж пойти на другую работу,чем так! Но,чисто-ИМХО! У каждого своё видение и понимание!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 01:17
Последующий переход в канувший в лету раменский "Сатурн" и завершение карьеры в Махачкалинском "Анжи" подвел итог пути перспективного парня с питерской окраины.
морозз
морозз
16 декабря в 01:13
Не надо хвалиться патриотизмом, так делают только люди не ставившие этот патриотизм ни в грош!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 00:59
Не перешел и незачем вспоминать. Никто теперь не узнает, как было бы, если бы , да кабы???
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 00:54
В те времена и переходить было незачем.
Zak11
Zak11
16 декабря в 00:48
Вероятно рассматривали на скамейку. Потому что конкурировать из основы с кем то из Спартака Игонин не мог.
ошалевший
ошалевший
16 декабря в 00:43
помню его,хоть и капитанил но явно не силён был и в спартаке бы осел на лавку,на его позиции играли в те годы куда более сильные игроки,полузащита спартака в 90е была топовой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 00:34
А куда оно перешло?
DEIVID
DEIVID
16 декабря в 00:31
Очень хорошо, что такое го... не перешло в Спартак.
Grey33
Grey33
16 декабря в 00:29
Правильно поступил, Лёха - без вопросов.
Faustello
Faustello
16 декабря в 00:25, ред.
Игонин куда бы не перешёл везде был бы полным нулем таким же как на матч ТВ в виде эгсперта или на зенит ТВ - Пургоносец!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100