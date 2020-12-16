Игонин: «Сделал правильно, что не перешёл из „Зенита“ в „Спартак“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин рассказал, что в своё время мог перейти в «Спартак». Игонин выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год.
Разговоры были про «Спартак». Было предложение от него. Но я не стал его всерьёз рассматривать.
По тем временам достаточно сложно было психологически сменить «Зенит» на «Спартак». Сейчас я понимаю, что это была бы хайповая история. Это помогло бы мне в карьере. Но я выбрал другой путь. И уверен, что поступил правильно.
Напомним, что сегодня «Зенит» сыграет против «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ.