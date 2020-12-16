Игонин: «Сделал правильно, что не перешёл из „Зенита“ в „Спартак“»

Бывший футболист «Зенита» рассказал, что в своё время мог перейти в «Спартак». Игонин выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год.

Разговоры были про «Спартак». Было предложение от него. Но я не стал его всерьёз рассматривать.

По тем временам достаточно сложно было психологически сменить «Зенит» на «Спартак». Сейчас я понимаю, что это была бы хайповая история. Это помогло бы мне в карьере. Но я выбрал другой путь. И уверен, что поступил правильно.