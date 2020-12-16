Наумов: «„Химки“ должны уверенно побеждать „Локомотив“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» против «Химок» в 19-м туре РПЛ .

Судя по тому состоянию, в котором сейчас находится «Локомотив», шансов у команды мало. Мы видим, какой ход набрали «Химки» при Черевченко. Это типичная для Игоря команда — очень организованная, злая, отлично понимающая каждый манёвр, что в обороне, что в атаке. Такими у него были и «Локомотив», и «Арсенал». И сейчас стали «Химки». У «Локо» же сегодня нет ни игрового рисунка, ни самоотдачи. Апатия и хаос в игре. Может быть, напоследок команда сможет собраться и оказать сопротивление. Но, если исходить из того, что она показала в последних матчах, «Химки» должны уверенно побеждать.