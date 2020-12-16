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Наумов: «„Химки“ должны уверенно побеждать „Локомотив“»

16 декабря 2020, 03:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча «железнодорожников» против «Химок» в 19-м туре РПЛ.

Судя по тому состоянию, в котором сейчас находится «Локомотив», шансов у команды мало. Мы видим, какой ход набрали «Химки» при Черевченко. Это типичная для Игоря команда — очень организованная, злая, отлично понимающая каждый манёвр, что в обороне, что в атаке. Такими у него были и «Локомотив», и «Арсенал». И сейчас стали «Химки». У «Локо» же сегодня нет ни игрового рисунка, ни самоотдачи. Апатия и хаос в игре. Может быть, напоследок команда сможет собраться и оказать сопротивление. Но, если исходить из того, что она показала в последних матчах, «Химки» должны уверенно побеждать.

В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» крупно уступил «Краснодару» (0:5), а «Химки» обыграли «Арсенал» (1:0).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 08:25
Пока в верхах сидят в клубе те, кто сидят, то так и будут хоронить Локомотив. Если так всё и останется, то предел мечтаний в этом сезоне первая 8ка, нижняя её часть.
я из Химок
я из Химок
16 декабря в 22:34
Чего-то рано помойму Локо списали!
Тага Дага
Тага Дага
16 декабря в 08:33
Что надо ему и Баринову....люди которые болеют душой такие вещи не говорят. ..а желают победу.
Loko57
Loko57
16 декабря в 08:10
Совсем Локо списали со счетов.
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 06:16
Неожиданно Химки - фаворит.
ermak6848
ermak6848
16 декабря в 05:55
В теории это возможно, а так фк " ЛОКОМОТИВ " - не мальчики для битья...
112910415
112910415
16 декабря в 05:42
смелое предположение
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 05:39
Короче все поставили на победу Химок !
Mangur
Mangur
16 декабря в 04:27
Локомотив доигрался. Семин где ты?
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