Непомнящий: «„Спартак“ знает свою игру, но он предсказуем»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
На играх такого уровня всегда одними из главных действующих лиц являются болельщики. Их будет недоставать. Но это компенсируется ценой матча — фактически пойдёт розыгрыш шести очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет.
«Спартак» знает свою игру, но в этом и его проблема — он предсказуем. Как только сопернику удаётся притормозить скорость развития атаки, «красно-белые» начинают вести позиционное нападение, в результате чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие «Спартаку» в классе, справляются с ним. Понятно, что «Зенит» не будет играть вторым номером. Но если сумеет вовремя возвращаться на свои позиции, у москвичей будут проблемы.
Атакующий потенциал питерцев тоже читаем, но приведу банальный пример: все знают, как играет «Барселона», но в лучшие свои времена она так контролировала мяч, что против неё ничего не могли сделать. И «Зенит» внутри РПЛ способен реализовывать свой потенциал, даже когда все знают, как он играет. Поэтому встреча будет непредсказуемой. И возможен любой из трёх результатов.
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил мнение, что возможное поражение от «Спартака» не отразится на главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.
5:0...4:2...5:1....
5:0...4:2...5:1....