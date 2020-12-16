Непомнящий: «„Спартак“ знает свою игру, но он предсказуем»

Известный российский тренер поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

На играх такого уровня всегда одними из главных действующих лиц являются болельщики. Их будет недоставать. Но это компенсируется ценой матча — фактически пойдёт розыгрыш шести очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет.

«Спартак» знает свою игру, но в этом и его проблема — он предсказуем. Как только сопернику удаётся притормозить скорость развития атаки, «красно-белые» начинают вести позиционное нападение, в результате чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие «Спартаку» в классе, справляются с ним. Понятно, что «Зенит» не будет играть вторым номером. Но если сумеет вовремя возвращаться на свои позиции, у москвичей будут проблемы.