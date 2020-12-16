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Непомнящий: «„Спартак“ знает свою игру, но он предсказуем»

16 декабря 2020, 02:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

На играх такого уровня всегда одними из главных действующих лиц являются болельщики. Их будет недоставать. Но это компенсируется ценой матча — фактически пойдёт розыгрыш шести очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет.

«Спартак» знает свою игру, но в этом и его проблема — он предсказуем. Как только сопернику удаётся притормозить скорость развития атаки, «красно-белые» начинают вести позиционное нападение, в результате чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие «Спартаку» в классе, справляются с ним. Понятно, что «Зенит» не будет играть вторым номером. Но если сумеет вовремя возвращаться на свои позиции, у москвичей будут проблемы.

Атакующий потенциал питерцев тоже читаем, но приведу банальный пример: все знают, как играет «Барселона», но в лучшие свои времена она так контролировала мяч, что против неё ничего не могли сделать. И «Зенит» внутри РПЛ способен реализовывать свой потенциал, даже когда все знают, как он играет. Поэтому встреча будет непредсказуемой. И возможен любой из трёх результатов.

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил мнение, что возможное поражение от «Спартака» не отразится на главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 08:07
Непомнящий : "...И возможен любой из трёх результатов."
5:0...4:2...5:1....
Valeron112
Valeron112
16 декабря в 07:15
Непомнящий запамятовал... если уж говорят об игре "с увольнением" , то это точно не Семак , чего и Тедеско не желаю.
112910415
112910415
16 декабря в 06:17
сценарий предсказать сложно
ABir
ABir
16 декабря в 05:58
Как раз таки в тв таких матчах Спартак не предсказуем, и в этом всегда интрига
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 05:35
Валерий это точно подметил
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 декабря в 03:36
Результат предсказуем. Спартак сольёт игру и будет писать жалобы.
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 03:08
У спартака нет никакой игры, есть судьи и скандалы.
mangox22
mangox22
16 декабря в 03:01
Все знают проклоунаду Тедеску
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