А. Кержаков: «„Краснодар“ по игре выглядит симпатичнее „Зенита“»

Главный тренер «Томи», экс-нападающий «Зенита» признался, что больше всего в чемпионате России ему импонирует игра «Краснодара».

Мне не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам (они выиграли два последних матча РПЛ по 5:0). Просто у них есть чёткий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится. Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать.