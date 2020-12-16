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А. Кержаков: «„Краснодар“ по игре выглядит симпатичнее „Зенита“»

16 декабря 2020, 06:47

Главный тренер «Томи», экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что больше всего в чемпионате России ему импонирует игра «Краснодара».

Мне не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам (они выиграли два последних матча РПЛ по 5:0). Просто у них есть чёткий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится. Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать.

Напомним, в 17-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Ротор» (5:0), а после с таким же счётом победил «Локомотив».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ andrefino13 (раскрыть)
16 декабря в 14:10
В Англии то как раз футбол есть....
Только интересно называет его кто нибудь "наш"....как ты...
Когда в финале еврокубка из 22-х игроков на поле в старте лишь один англичанин...))))
andrefino13
andrefino13 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 14:02
Тебя послушать, так в Англии вообще футбола нет, там англичан в командах раз два и обчелся. Продай Малкома, Ракицкого, Дриусси, Бариоса и тогда говори.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ andrefino13 (раскрыть)
16 декабря в 13:53, ред.
"...что наш футбол жив."...))))
"Наш" - это Вандерсон,Классон,Кабелла и Берг..???..)))

Да и никто и не "стелит ковровую дорожку Зениту к чемпионству".....
Я бы сказал наоборот...каждый считает нужным настроится именно на Зенит...как то Динамо (обыграли Зенит...а в следующих 3-х играх из 9-ти очков взяли лишь одно) или Рубин (после удачи в Питере 4 поражения в 5-ти матчах).....сыграть против Гегемона.....а потом хоть трава не расти....летят всем подряд...
andrefino13
andrefino13 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 13:09, ред.
Краснодару до ресурсов Зенита, как до Китая пешком, у них с пандемеей огромные проблемы сложились, Зенит почему то корона обходит стороной, но да же в такой ситуации Краснодар остаётся самой смотрительной командой, по сути многие смирились, понимая что Зеиту постелили ковровую дорожку к чемпионству, но футбол на этом не заканчивается и Краснодар как свет в оконце, что наш футбол жив.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 декабря в 09:47
Краснодару, чтобы быть выше эскадры не хватает чуть-чуть. Сказал бы 0,0. Но почему-то есть стойкое предчувствие, что Галл обязан остался. Ну да ладно).
Год быка настает друзья! Это круче чем юбилей).
Так шо верьте в Крвснодар!
Faustello
Faustello
16 декабря в 09:31
Всем нравятся Кудесники мяча из Краснодара!)))
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 декабря в 08:02
Нет хорошего тренера, посмотри за последние годы кто - от Кононова до Мусаева сплошные мямли и тихони, физруки короче говоря...
Аксинья
Аксинья
16 декабря в 07:59
Зато Зенит более наигранный: Ракицкий - Дзюба - на кого отскочит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 07:58, ред.
Импровезация - это конечно хорошо....но...
"Quod licet Jovi, non licet bovi."....«Что положено Юпитеру, не положено быку»...- только у Кержакова всё в обратном порядке...)))

Если кураж, импровизация и феерия в атаке помогают идти лишь на 8-м месте - то смысл такой импровизации.....
В данном случае маловариативность и предсказуемость атакующих действий Семака - более продуктивная методика.....ибо стабильна.....

Каждый сам выбирает на что приятней смотреть....
На импровизацию в атаке....
Или на таблицу - как результат атаки....
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 07:32
Браво Саша! Не стал лебезить...
Valeron112
Valeron112
16 декабря в 07:21
Краснодар - тот кто показал как нужно было в 💶 Европе ходить...респект быкам.
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 07:18
Хоть один честно признался.
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 07:14
Судейского резерва нет как у Спартака и Зенита.
112910415
112910415
16 декабря в 07:09
красивая игра, поставленная атака !
но результаты, результаты ...
ermak6848
ermak6848
16 декабря в 07:08
свой стиль у бков - может любого на рога напялить...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
16 декабря в 07:02, ред.
Согласен. Стабильности не хватает, причем все годы так.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 декабря в 06:53
слишком несталильно выглядит
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