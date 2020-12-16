А. Кержаков: «„Краснодар“ по игре выглядит симпатичнее „Зенита“»

Главный тренер «Томи», экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что больше всего в чемпионате России ему импонирует игра «Краснодара».
Мне не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам (они выиграли два последних матча РПЛ по 5:0). Просто у них есть чёткий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится. Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать.
Напомним, в 17-м туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Ротор» (5:0), а после с таким же счётом победил «Локомотив».
Только интересно называет его кто нибудь "наш"....как ты...
Когда в финале еврокубка из 22-х игроков на поле в старте лишь один англичанин...))))
Только интересно называет его кто нибудь "наш"....как ты...
Когда в финале еврокубка из 22-х игроков на поле в старте лишь один англичанин...))))
"Наш" - это Вандерсон,Классон,Кабелла и Берг..???..)))
Да и никто и не "стелит ковровую дорожку Зениту к чемпионству".....
Я бы сказал наоборот...каждый считает нужным настроится именно на Зенит...как то Динамо (обыграли Зенит...а в следующих 3-х играх из 9-ти очков взяли лишь одно) или Рубин (после удачи в Питере 4 поражения в 5-ти матчах).....сыграть против Гегемона.....а потом хоть трава не расти....летят всем подряд...
"Наш" - это Вандерсон,Классон,Кабелла и Берг..???..)))
Да и никто и не "стелит ковровую дорожку Зениту к чемпионству".....
Я бы сказал наоборот...каждый считает нужным настроится именно на Зенит...как то Динамо (обыграли Зенит...а в следующих 3-х играх из 9-ти очков взяли лишь одно) или Рубин (после удачи в Питере 4 поражения в 5-ти матчах).....сыграть против Гегемона.....а потом хоть трава не расти....летят всем подряд...
Год быка настает друзья! Это круче чем юбилей).
Так шо верьте в Крвснодар!
Год быка настает друзья! Это круче чем юбилей).
Так шо верьте в Крвснодар!
"Quod licet Jovi, non licet bovi."....«Что положено Юпитеру, не положено быку»...- только у Кержакова всё в обратном порядке...)))
Если кураж, импровизация и феерия в атаке помогают идти лишь на 8-м месте - то смысл такой импровизации.....
В данном случае маловариативность и предсказуемость атакующих действий Семака - более продуктивная методика.....ибо стабильна.....
Каждый сам выбирает на что приятней смотреть....
На импровизацию в атаке....
Или на таблицу - как результат атаки....
"Quod licet Jovi, non licet bovi."....«Что положено Юпитеру, не положено быку»...- только у Кержакова всё в обратном порядке...)))
Если кураж, импровизация и феерия в атаке помогают идти лишь на 8-м месте - то смысл такой импровизации.....
В данном случае маловариативность и предсказуемость атакующих действий Семака - более продуктивная методика.....ибо стабильна.....
Каждый сам выбирает на что приятней смотреть....
На импровизацию в атаке....
Или на таблицу - как результат атаки....
но результаты, результаты ...
но результаты, результаты ...