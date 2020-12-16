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Петржела: «У „Зенита“ нет конкурентов в России»

16 декабря 2020, 23:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о победе питерского клуба над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.

Перед матчем говорил, что «Зенит» победит. Так и произошло. Ничего удивительного в победе питерской команды нет. Конечно, было неприятно, когда Ловрен забил в свои ворота. Но я знал, что «Зенит» не остановится и доведёт матч до логического завершения. Поймите, у «Зенита» нет конкурентов в России. Сегодняшний матч — очередное доказательство.

Перед матчем спартаковцы постоянно кричат, что на этот раз уж точно удача будет на их стороне и они переиграют «Зенит». Это смешно. Когда я руководил клубом, они тоже хотели побеждать. Ребята, у вас не получается, пора бы привыкнуть. Мне даже жалко их.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 09:05
В России есть конкуренция? ХА. ХА. ХА.
112910415
112910415
вчера в 07:07
всё относительно в этом мире, мы же помним ...
drug01
drug01
вчера в 00:19
После перерыва ещё будут соперники
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 00:17
Вот Газпром и убил у нас конкуренцию ради Зенита, отсюда спад чемпа, и следствие - плачевная игра самого Зенита с дорогущими легами, и имеют его в евролигах по-всякому. Получается : сами себя душим.
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:06
Власта знатно себе место вылизыаает)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 00:04
Каждый комментарий Петржелы говорит о том, как сильно он хочет в Зенит
vovan32
vovan32
вчера в 00:00
Да уж за то в Европе зенит вообще не конкурент. Просто лёгкие 3 очка
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