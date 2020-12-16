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Дзюба: «Без шансов для „Спартака“. Можно сказать, в одну калитку»

16 декабря 2020, 23:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Спасибо огромное, большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре — будем откровенны — без шансов для «Спартака». Можно сказать, в одну калитку. Деян сегодня даже чуть-чуть шоумена дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу.

Мне кажется, что мы сегодня были лучше готовы физически — прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Мозеса они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ракицкий сегодня был королем воздуха. На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 10:21
Позор страны ещё рот открывает. ..тьфу.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:08
d_fincher я был на соккере когда Локо конкретно влетел Краснодару и высказался по этому поводу и не куда не прятался. Посмотри мою активность на сайте, просто я не пишу по сто, двести комментов в день. Так, что ты опять не проверив инфу пытаешься очернить других!
А так да наслаждаюсь и не считаю нужным это скрывать!!! И мне по барабану, чьё то тут мнение об этом!!!
d_fincher
d_fincher ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 06:40
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 05:30
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 02:26
      Отметь победу рукой.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 01:15, ред.
      раскрыл крылья, раскрыл... как только злая Брюгга ушла, сразу воспрял капитан-дро***ер)))) ахахахаха
      Оновтун
      Оновтун
      вчера в 00:54
      Заголосило достояние, как-никак подмылись после Лиги Чемпионов
      ArtemBzdn
      ArtemBzdn
      вчера в 00:19
      Дзюба бы молчал со своей тупой игрой, вылезает за счёт легов.
      Evilhuman
      Evilhuman
      вчера в 00:05
        Anton Hohlov
        Anton Hohlov
        16 декабря в 23:59
        Еще бы в Европе так играли
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        16 декабря в 23:34
        75, спасибо Тедеско
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        16 декабря в 23:21
        У Артема руки вновь голосок прорезался!)))
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        16 декабря в 23:21
        Артёмка молодец. На 94 минуте расчехлил своё орудие
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        16 декабря в 23:18
        В одну калитку,или в одну ширинку?!
        STVA 1
        STVA 1
        16 декабря в 23:18
        Пойду грит видео сниму)))
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