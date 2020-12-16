Семак: «Я понимаю Тедеско, сложно работать в другой стране»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал решение наставника «Спартака» не продлевать контракт с клубом.

Что касается Доменико, это его решение. Слава богу, что моя семья рядом. Я его прекрасно понимаю. Достаточно сложно работать в другой стране, вдалеке от своих родных и близких. Он решение принимает и имеет на это полное право, абсолютно.

Хочется пожелать ему только удачи. Вне зависимости от того, где он будет работать. Может быть, он решение изменит и останется. Если не останется, в любом случае ему удачи в нелегком тренерском деле и всего самого хорошего.