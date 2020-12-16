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Семак: «Я понимаю Тедеско, сложно работать в другой стране»

16 декабря 2020, 23:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение наставника «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

Что касается Доменико, это его решение. Слава богу, что моя семья рядом. Я его прекрасно понимаю. Достаточно сложно работать в другой стране, вдалеке от своих родных и близких. Он решение принимает и имеет на это полное право, абсолютно.

Хочется пожелать ему только удачи. Вне зависимости от того, где он будет работать. Может быть, он решение изменит и останется. Если не останется, в любом случае ему удачи в нелегком тренерском деле и всего самого хорошего.

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Все комментарии
neukomm
neukomm ответ мангo (раскрыть)
вчера в 22:00
mangox13 это твинк? Или левый чувак?
FROBI
FROBI
вчера в 08:34
Прикол будет заключаться в том, что пожелав "всего самого хорошего", Семак снова огребёт хорошего от какого-нибудь брюгге... с тем самым Тедеско )
Evilhuman
Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 00:22
У нас нет клубов для игры в Европе, это и так понятно, но по меркам РПЛ Зенит играет добротно, быки иногда выстреливают, но и они раз за разом Зениту уступают, а ваши плохо играли не только сегодня, ничего немец спартаку не дал,это было видно давно, а порадоваться можно и вы бы радовались)
Futurista
Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 00:18, ред.
Ну ты то понял уже, почему сегодня не играл Спартак?)...так что сильно не радуйся...у Зенита нет игры...ЛЧ это наглядно показала...и кстати тема с семьей может реально мешать нормальной работе...даже Семак это понимает...
Evilhuman
Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 00:16
Только залётный не признал,что нет результатов, а на семью съехал, а "наш" имелось ввиду местного производства)
Futurista
Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
вчера в 00:14
Только залетный сам уходит если нет результата...а ваш будет сидеть пока не выгонят...да и какой он ваш?)...конь перекрашенный...
Evilhuman
Evilhuman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 00:01
Пусть лучше своим физрука платят, чем залетным из Германии)
Futurista
Futurista
16 декабря в 23:56, ред.
Семакам только хорошо работать в этой стране...в другой столько не платят физрукам...и дома с семьей...
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 23:31
Откуда Семаку знать это???
мангo
мангo
16 декабря в 23:31
ахахах Семака самого скоро уберут)
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