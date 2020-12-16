Ракицкий: «„Спартака“ сегодня не было»

Защитник «Зенита» поделился эмоциями после победы в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.

Выбил ли из колеи пропущенный гол? Да нет, посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И всё.

Было ли чувство, что сегодня забью? Да, когда мы вышли из автобуса, мне сказали: «Ты забьешь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил.