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Ракицкий: «„Спартака“ сегодня не было»

16 декабря 2020, 23:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями после победы в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.

Выбил ли из колеи пропущенный гол? Да нет, посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, когда забить гол. И всё.

Было ли чувство, что сегодня забью? Да, когда мы вышли из автобуса, мне сказали: «Ты забьешь!» И пацаны тоже сказали, что забью, но я, когда вышел на поле, об этом забыл. Забыл, а потом забил.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 09:06
Спартак тоже забил. На всё.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 01:00
Помог команде!!!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 00:07
Да были они, просто футбол со стороны смотрели, сами играть не могут, но другим не мешают
Gahi
Gahi
16 декабря в 23:28
К сожалению так и было.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 23:26
Верно говорит, не было сегодня соперника.
mangox22
mangox22
16 декабря в 23:23, ред.
фокусчник Тедеско их спрятал
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