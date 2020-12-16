Мостовой — о Тедеско: «Ничего такого: был, есть, уйдет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении наставника московского клуба покинуть команду после этого сезона.

Что касается Тедеско, он год в команде, если бы о непродлении объявил человек, который в клубе уже четыре года – было бы сожаление. А тут, ничего такого: был, есть, уйдет. Я бы не стал заострять внимание. У меня вызывает подозрение, что сначала убирают Цорна, потом Газизова, а теперь Тедеско говорит вот такое. Уходят все те люди, которых призвали. Если сейчас новые люди вступили в свои должности – они ищут новых людей. Ясно, что никакой логики нет, но не в логике Тедеско, его можно понять. Не хочет – не надо.