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Мостовой — о Тедеско: «Ничего такого: был, есть, уйдет»

16 декабря 2020, 23:37

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о решении наставника московского клуба Доменико Тедеско покинуть команду после этого сезона.

Что касается Тедеско, он год в команде, если бы о непродлении объявил человек, который в клубе уже четыре года – было бы сожаление. А тут, ничего такого: был, есть, уйдет. Я бы не стал заострять внимание. У меня вызывает подозрение, что сначала убирают Цорна, потом Газизова, а теперь Тедеско говорит вот такое. Уходят все те люди, которых призвали. Если сейчас новые люди вступили в свои должности – они ищут новых людей. Ясно, что никакой логики нет, но не в логике Тедеско, его можно понять. Не хочет – не надо.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 08:32
«Ничего такого: был, есть, уйдет»
Замечательная фраза из циркового искусства.
за
за
вчера в 00:04
Что-то Мостовой разочаровывает в последнее время. На мой взгляд, зависть и обида в нем говорят.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 декабря в 23:58
Вот уж Санёк сегодня накатит парочку стаканов от счастья ! Да ,Санёк ?
mondial18
mondial18
16 декабря в 23:40
Тедеско понять можно , сложно понять мостового
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 23:40
Гы, словами Маловара заговорил
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 23:38
Значит пришла пора.
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