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Павлюченко: «Давайте будем честными – это не чемпионский состав „Спартака“»

16 декабря 2020, 23:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал игру московского клуба в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Не могу вспомнить – сколько ударов по воротам «Зенита» нанёс «Спартак»? Насколько я помню, «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но сейчас атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти в атаку и создавать что-то я не увидел. Это отсутствие движения и мысли. Плюс некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде и нет футболистов в атаку, в первый раз в жизни такое встречаю – у меня просто слов нет.

Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат. Давайте будем честными – это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство? «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 08:36
Действительно, без Кокорина не чемпионский!
Умоляйте, чтобы чемпион в конце концов вышел на поле ))
Cat01
Cat01
вчера в 00:23
А у какой команды кроме зенита он есть,,?
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 00:11
Ну не знаю, помнится все так радовались,когда цорн ,а потом и газизов,этих "топов" подписывали
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 23:51
При Кононове играли, при Тедеско носились
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 23:41
С Ромой полностью согласен
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