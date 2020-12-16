Павлюченко: «Давайте будем честными – это не чемпионский состав „Спартака“»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал игру московского клуба в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Не могу вспомнить – сколько ударов по воротам «Зенита» нанёс «Спартак»? Насколько я помню, «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но сейчас атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти в атаку и создавать что-то я не увидел. Это отсутствие движения и мысли. Плюс некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде и нет футболистов в атаку, в первый раз в жизни такое встречаю – у меня просто слов нет.

Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат. Давайте будем честными – это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство? «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой.