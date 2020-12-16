Павлюченко: «После таких слов надо прощаться с Тедеско уже завтра»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал решение главного тренера московского клуба не продлевать контракт с командой.

Если тренер говорит, что хочет уехать домой в Германию, то надо с ним сейчас прощаться. Это как футболисты говорят: я не хочу за вас играть, через полгода мой контракт закончится, а его в состав ставят. Тедеско будет уже не с командой, так переживать не будет. После таких слов надо прощаться с ним уже завтра – футболистам будет проще с новым тренером, можно найти нового тренера перед паузой. А какой смысл ждать?

На месте Федуна отпустил бы его сейчас. А Тедеско – молодец, сказал всё честно. В начале чемпионата я вздохнул – были эмоции, игра, думал: если так продолжат весь чемпионат – побьются за чемпионство. Но сегодня была катастрофа.