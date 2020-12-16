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Павлюченко: «После таких слов надо прощаться с Тедеско уже завтра»

16 декабря 2020, 23:25

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал решение главного тренера московского клуба Доменико Тедеско не продлевать контракт с командой.

Если тренер говорит, что хочет уехать домой в Германию, то надо с ним сейчас прощаться. Это как футболисты говорят: я не хочу за вас играть, через полгода мой контракт закончится, а его в состав ставят. Тедеско будет уже не с командой, так переживать не будет. После таких слов надо прощаться с ним уже завтра – футболистам будет проще с новым тренером, можно найти нового тренера перед паузой. А какой смысл ждать?

На месте Федуна отпустил бы его сейчас. А Тедеско – молодец, сказал всё честно. В начале чемпионата я вздохнул – были эмоции, игра, думал: если так продолжат весь чемпионат – побьются за чемпионство. Но сегодня была катастрофа.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
вчера в 08:39
Наберитесь терпения. ЦСКА уже полгода прощается )
beefs
beefs
вчера в 00:28
прощай, прощай наш немецкий друг...
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:09
Надо его отпустить)
ABir
ABir
вчера в 00:02
Если это решение Тедеско, то он сам должен уехать к семье и больше не возвращаться к тренировке команды
за
за
вчера в 00:01
Ну, спящий гигант очнулся!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 23:37
Еще и сегодня успели бы вполне.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 23:36
Кононов был сильнее тактически
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 декабря в 23:26
Я только за...
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