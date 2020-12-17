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Орлов: «„Спартак“ должен назначить нового тренера сейчас»

вчера, 01:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» следует в ближайшее время назначить нового главного тренера, после того как действующий наставник команды Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с «красно-белыми».

Здесь общечеловеческая тема. Локдаун же в Германии, там его семья. Конечно, он должен быть там. Поэтому я ему сочувствую. Если руководство «Спартака» немного соображает, то они должны сейчас назначить нового главного тренера, за две недели до нового года. И чтобы новый тренер уже был в команде. Если Тедеско в мае уходит, как он будет работать?

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Альфамен
Альфамен ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 14:54
Первое,кто ищет отмазки и отмазки в чем???
Второе,не было никаких неудач Зенита в ЛЧ,были позорные провалы!!!!Это немного разное заметьте...
alexando1974
alexando1974 ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
вчера в 13:08
заправляет шайка федуна и лукойла)))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 10:37
скорее всего человек понял что у нас ловить нечего здесь всем заправляет шайка газпрома ,честной игры нет,,ВАР куплен
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 10:31
что так орел беспокоится без бакланэкспертов разберутся ,пусть еще клип снимут про капитана семака и ананиста как он их поведет в светлое будующее
cska1948
cska1948
вчера в 09:08
"Здесь общечеловеческая тема..."
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На мой взгляд это просто красивый предлог. Ведь о перспективах продления контракта Тедеско и раньше уходил от прямого ответа. Так что причина явно не в локдауне.
FROBI
FROBI
вчера в 08:16
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Альфамен (раскрыть)
    вчера в 08:14, ред.
    Спартак вон 7 лет вылетал из Лиги Европы на начальном этапе и выводы не сделал,так что искать отмазки в не удачах зенита в Лч,плохое дело...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 05:06
    Пусть ещё немного повеселит всех нас!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 04:46
    Там без его советов раз берутся
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 04:22
    Гена пусть Зениту советует.
    Boricku
    Boricku
    вчера в 03:48
    после игры с сочи и смысла не было Тедеско здесь оставаться работать с таким судейством и отношением. Правильно сделает, что не вернётся.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 02:07
    И это правда.
    Оновтун
    Оновтун
    вчера в 01:49
    ЛокДаун в Зените, поэтому если руководство клуба немного соображает, то оно должно назначить нового тренера сейчас
    Альфамен
    Альфамен
    вчера в 01:41
    Я уверен,что в Спартаке и без питерских "экспертов" обойдутся,что им делать.Лучше бы советовал Миллеру,какие выводы из второй подряд удачной ЛЧ Зенита делать....
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