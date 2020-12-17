Орлов: «„Спартак“ должен назначить нового тренера сейчас»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» следует в ближайшее время назначить нового главного тренера, после того как действующий наставник команды заявил, что не будет продлевать контракт с «красно-белыми».

Здесь общечеловеческая тема. Локдаун же в Германии, там его семья. Конечно, он должен быть там. Поэтому я ему сочувствую. Если руководство «Спартака» немного соображает, то они должны сейчас назначить нового главного тренера, за две недели до нового года. И чтобы новый тренер уже был в команде. Если Тедеско в мае уходит, как он будет работать?