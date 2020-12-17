Орлов: «„Спартак“ должен назначить нового тренера сейчас»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» следует в ближайшее время назначить нового главного тренера, после того как действующий наставник команды Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с «красно-белыми».
Здесь общечеловеческая тема. Локдаун же в Германии, там его семья. Конечно, он должен быть там. Поэтому я ему сочувствую. Если руководство «Спартака» немного соображает, то они должны сейчас назначить нового главного тренера, за две недели до нового года. И чтобы новый тренер уже был в команде. Если Тедеско в мае уходит, как он будет работать?
Второе,не было никаких неудач Зенита в ЛЧ,были позорные провалы!!!!Это немного разное заметьте...
Второе,не было никаких неудач Зенита в ЛЧ,были позорные провалы!!!!Это немного разное заметьте...
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На мой взгляд это просто красивый предлог. Ведь о перспективах продления контракта Тедеско и раньше уходил от прямого ответа. Так что причина явно не в локдауне.
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На мой взгляд это просто красивый предлог. Ведь о перспективах продления контракта Тедеско и раньше уходил от прямого ответа. Так что причина явно не в локдауне.
Гена лучше бы посочувствовал состоянию зенитовской задницы после поездок в Европу )
Гена лучше бы посочувствовал состоянию зенитовской задницы после поездок в Европу )