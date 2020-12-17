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Бубнов: «У „Зенита“ хорошие предпосылки к третьему титулу подряд»

вчера, 03:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1).

«Зенит» смог выставить оптимальный состав, впрочем, и у «Спартака», за исключением Соболева, лидеры были в строю. Подопечным Семака удалось запрессинговать соперника, оказывать давление на протяжении почти всего матча. «Зенит» контролировал мяч, много бил по воротам, не давал «Спартаку» даже шанса на контратаки, хотя оставлял свободные зоны на своей половине поля. Гости просто не успевали, не смогли завладеть инициативой даже после курьёзного автогола Ловрена. «Зенит» продолжал контролировать ход встречи и превзошёл конкурента буквально по всем параметрам.

Удивила замена Тедеско, который выпустил Кутепова при равном счёте. Что тренер хотел этим сказать? Понятно, если в концовке бросаешь в бой вперёд центрального защитника, когда проигрываешь и идёшь в навал. А при такой ситуации не вижу в этом смысла. Только ради стандартов?

«Зенит» оторвался от второго места на шесть очков, высока вероятность, что ЦСКА не обыграет в гостях «Ростов», и эта фора до перерыва не сократится. За 11 туров при столь нестабильной игре «Спартаку» и ЦСКА, не говоря уже о других преследователях, будет крайне трудно догнать лидера. У «Зенита» большое преимущество и хорошие предпосылки к третьему подряд титулу.

В связи с этим может вызывать недоумение крайне слабое выступление петербуржцев в Лиге чемпионов. Но всё просто — налицо несоответствие нынешней позиций России в рейтинге УЕФА и реального промежуточного уровня чемпионата, который уступает нескольким лигам, идущим позади.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:52
Тедеска имела ввиду то, что имела,то и ввела...А на остальное(Россию,её футбол,"Спартак" и т.д.) ей наплевать,о чём и поведала как ранее,так и после матча.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:54
Бубнрв опять включил капитана Очевидность, но в основном-то он прав...
112910415
112910415
вчера в 08:49
хорошие, хотя и не бесспорные
FROBI
FROBI
вчера в 08:26
Лучше бы Бубнов сказал о более существенных косяках Тедеско.
Каким боком было выставлять 2 напа? Зенит раздавил СМ чисто в центре поля - отборы, подборы, навесы. Вот и надо было немцу с самого начала забетонировать всё перед штрафной, побольше туда разрушать. Выжгли бы центр - результат был бы другим.
ermak6848
ermak6848
вчера в 05:08
Это ещё гне большой разрыв по очкас, могут и опустить...
batman555
batman555
вчера в 04:18
Александр,возвращайтесь на спортбокс)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 03:50
Акции Газпрома растут. Естественно, шансы огромные
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 03:46
Его прогнозы не сбываются.
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