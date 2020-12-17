Червиченко: «После гола Дзюбы „Спартак“ стало по-человечески жалко»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры бывшего клуба против «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ .

То, что будет избиение младенца, я совсем не ожидал. «Спартак» выглядел беззубо, безвольно. Всё-таки четыре раза ударить по воротам соперника в таком матче — это что-то... В какой-то момент мне показалось, что «Зенит» уже просто издевается. Последний мяч был просто издевательский. В этот момент «Спартак» даже стало по-человечески жалко. Держались-держались столько и в последнем матче такое получили! У меня даже кошки на душе заскребли. Мне их жалко стало. Как-то уж Дзюба цинично мяч забил: вратаря — в одну сторону, защитника — в другую, покатил, как с пенальти. Даже за ребят, спартаковцев, стало обидно. Они же бились.

Считаю, что Максименко не надо слишком обвинять в первом голе. Потому что там мяч летел из-под ног двух защитников, и он реально мог не видеть этот момент. Но они же за минуту до этого момент просто «под копирку» проспали. Там просто Вендел в крестовину попал. А сколько Максименко спас? Мячей пять мёртвых точно потащил. Максименко — это то, на чём «Спартак» выезжает и будет ещё выезжать долгие годы.