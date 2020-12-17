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Червиченко: «После гола Дзюбы „Спартак“ стало по-человечески жалко»

вчера, 05:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры бывшего клуба против «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ.

То, что будет избиение младенца, я совсем не ожидал. «Спартак» выглядел беззубо, безвольно. Всё-таки четыре раза ударить по воротам соперника в таком матче — это что-то... В какой-то момент мне показалось, что «Зенит» уже просто издевается. Последний мяч был просто издевательский. В этот момент «Спартак» даже стало по-человечески жалко. Держались-держались столько и в последнем матче такое получили! У меня даже кошки на душе заскребли. Мне их жалко стало. Как-то уж Дзюба цинично мяч забил: вратаря — в одну сторону, защитника — в другую, покатил, как с пенальти. Даже за ребят, спартаковцев, стало обидно. Они же бились.

Считаю, что Максименко не надо слишком обвинять в первом голе. Потому что там мяч летел из-под ног двух защитников, и он реально мог не видеть этот момент. Но они же за минуту до этого момент просто «под копирку» проспали. Там просто Вендел в крестовину попал. А сколько Максименко спас? Мячей пять мёртвых точно потащил. Максименко — это то, на чём «Спартак» выезжает и будет ещё выезжать долгие годы.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 15:42
Я комментирую определенную статью. В этой про ЦСКА нет ни слова. Ели тебе не лень, залезь в мои комменты и посмотри их насчет игры ЦСКА и тогда не будешь задавать мне такие вопросы.
альсато
альсато
вчера в 13:03
и ничего не жалко!....Все, к чему шли-того и добились!
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
вчера в 11:13
А когда напишут, что Зенит все голы забил неправильно, а Спартаку не дали пробить 8 заслуженных пенальти? :)
Grey33
Grey33
вчера в 10:40
Вот уже и Тадеску уволили, а Ханчаренка всё выносит мозг. Увольте его уже кто-нибудь.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 10:14
После такого третьего гола, где-то улыбнулся газизов...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:29
"Зенит" ничего особенного не показал;возможно,потому,что "Спартак" в ответ ничего не предъявил.Было много барабанного боя перед матчем,прогнозов и ожиданий,которые не оправдались.Посредственный ,не слишком интересный матч,разбитый на более-менее качественные эпизоды.

...а Ханчарэнко должен быть уволен.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ 12serg12 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 08:43
Теперь считаем дни до отставки Ганчаренко!))) Напомни нам потом про Спартак, ладно!)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 08:42
А расскажи нам лучше про ЦСКА! Сколько у вас побед с конца октября?! Такие прям волевые и смелые!
FROBI
FROBI
вчера в 08:07
Опять приехали не в тот колизей...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:57
Видна кропотливая работа Тыгдески, такого спартака безвольного, трусливого, беззубого, я давно не видел.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 07:30
Жалость - это не для футбола!
А вот насчет циничности - согласен, гол Дзюбы был издевательский...
Futurista
Futurista
вчера в 07:17
mat73
mat73
вчера в 07:04
Согласен...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 06:53
Игра у Спартака нулевая. Где найти Бескова? Когда кругом одни Берковы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 06:48
Гол как будто со сборной детсада играли !!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 06:32
москвичи старались - но карта не лега на ПОБЕДУ...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:06
Червиченко как и большинство россиян радуется поражению спартака.
mordvin60
mordvin60
вчера в 06:03
Без шансов
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:56
Очень жалко выглядел Спартак
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