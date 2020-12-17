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Юрист рассказал, как решение CAS скажется на сборной России по футболу

вчера, 18:19

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Сегодня, 17 декабря, организация поддержала вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

Я так и думал. Ожидаемое решение, половинчатое и взвешенное по сравнению с тем, что предлагали в ВАДА. Была перспектива остаться без соревнований на четыре года. Сейчас же спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях, хоть и под нейтральным статусом.

Бойкот? Это решать спортсменам: следует им подавать заявки на участие или нет. Как у нас вся команда поехала в Пхёнчхан фактически в нейтральном статусе. Это же не уменьшило эмоции болельщиков после выигрыша золотых медалей.

Если сборная России по футболу отберётся на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там мы будем играть под своим флагом.

Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА.

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Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Dudikoff (раскрыть)
вчера в 23:00
Спряталась бы под табуретку аххах
Dudikoff
Dudikoff ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:58
А куда вада бы делась при коммунистах?))
hoper
hoper
вчера в 19:51
Ежели мы не виноваты, то почему власть глотает всё это?А ежели виноваты, то где эти крутые перемены к лучшему?Парадокс
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:36
При коммунистах уже вады не было а этот хрен, который сучит давно был бы без вести пропавшим.
Zak11
Zak11
вчера в 19:23
Да мы на Чемпионат мира вряд ли отберёмся. Сказки закончились
juvenale
juvenale
вчера в 19:13
снова клятые американцы......
Cat01
Cat01
вчера в 18:57
Надо будет посмотреть как это будет выглядеть
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:54
Из - за одного к@зла столько лет нас мурыжат. Хотя во многом сами виноваты.
memphis
memphis
вчера в 18:52
Хоть флаг не опозорят. А можно в еврокубках без эмблем?
beefs
beefs
вчера в 18:52
новая интерпретация старой песни...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:51
Не отберемся на ЧМ-22 вот и обдурим их всех вражин...).
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:37
Гимна тоже играть не будут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:31
Зачем обсуждать флаг на ЧМ-22, если РФ там не будет. Хорватия и Дания будут под своими, а нам то какое дело?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:29
На94 на CAS с большой башни.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:26
Наши спортсмены-миллионеры давно никого не представляют,кроме себя и своего кошелька,поэтому все будут выступать остатки жизни хоть под пиратским,хоть махновским флагом.Главное,чтобы их подготовку финансировала страна-изгой.

...а про агронома в этом сообщении ни слова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:24
Всё очень сложно...
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