Юрист рассказал, как решение CAS скажется на сборной России по футболу

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ). Сегодня, 17 декабря, организация поддержала вердикт Всемирного антидопингового агентства ( ВАДА ) в отношении российского спорта. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

Я так и думал. Ожидаемое решение, половинчатое и взвешенное по сравнению с тем, что предлагали в ВАДА . Была перспектива остаться без соревнований на четыре года. Сейчас же спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях, хоть и под нейтральным статусом.

Бойкот? Это решать спортсменам: следует им подавать заявки на участие или нет. Как у нас вся команда поехала в Пхёнчхан фактически в нейтральном статусе. Это же не уменьшило эмоции болельщиков после выигрыша золотых медалей.