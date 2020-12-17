Юрист рассказал, как решение CAS скажется на сборной России по футболу

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Сегодня, 17 декабря, организация поддержала вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.
Я так и думал. Ожидаемое решение, половинчатое и взвешенное по сравнению с тем, что предлагали в ВАДА. Была перспектива остаться без соревнований на четыре года. Сейчас же спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях, хоть и под нейтральным статусом.
Бойкот? Это решать спортсменам: следует им подавать заявки на участие или нет. Как у нас вся команда поехала в Пхёнчхан фактически в нейтральном статусе. Это же не уменьшило эмоции болельщиков после выигрыша золотых медалей.
Если сборная России по футболу отберётся на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там мы будем играть под своим флагом.
Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА.
...а про агронома в этом сообщении ни слова.
...а про агронома в этом сообщении ни слова.