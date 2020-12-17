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Колосков: «Хорошо, что Россию отстранили на два года, а не на четыре»

вчера, 19:34

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Сегодня, 17 декабря, организация поддержала вердикт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

И как теперь будут называть нашу сборную? Как в Пхеньяне? В любом случае я был к этому готов внутренне. Конечно, обидно. Не только за футбол, но и за другие виды спорта, за наших олимпийцев. Спортсмены не получат ни флага, ни гимна. Сборная вообще впервые будет выступать без флага!

Сначала нам нужно попасть на сам чемпионат мира в Катаре, впереди предстоит отбор. А дальше — остается только выигрывать его, как хоккеисты, которые стали олимпийскими чемпионами. ФИФА подписала меморандум о признании решений CAS, поэтому тут никаких вариантов обойти его у них нет. Придется действовать по букве закона.

Никаких апелляций тут уже не подашь. Хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре. Хоть что-то позитивное есть. Но я могу только выразить сожаления нашим спортсменам.

Ранее на эту тему высказался спортивный юрист Артём Пацев.

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Беспределов
Беспределов
сегодня в 00:05
За беспредел наказали!
St David
St David
вчера в 21:47
Большой успех!
dzvinka
dzvinka ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:34
так а почему бы не перестать жрать анаболики всякие, и потом скрывать это с помощью чиновничьего когда?! разве это не проще? или Российский спорт не ищет легких путей?)))
yrasikos22
yrasikos22 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
А причем тут Мутко и К,зачем бред писать, если это от туда всё идет,тем более он уже давно ушел,прямая изоляция иза желания быть независимыми,вон в Сша полно допинговых играет и ничего,но типа спонсоров обижать не хорошо...
Сп62
Сп62 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 20:58
Чувствуют себя прекрасно, под непромокаемой крышей солнцеликого.
beefs
beefs
вчера в 20:13
а как чувствует себя Мутко и К...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:53
Стыд и позор, радуются, что нас опустили всего на два года а не на четыре, а через два года добавят ещё четыре.
Сантус
Сантус ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:39
Это как на последней минуте сравнять счёт....хоть очко сохранили..)
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
Мля ...нашли положительную сторону в этой ......
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