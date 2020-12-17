Колосков: «Хорошо, что Россию отстранили на два года, а не на четыре»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ). Сегодня, 17 декабря, организация поддержала вердикт Всемирного антидопингового агентства ( ВАДА ) в отношении российского спорта. Российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом.

И как теперь будут называть нашу сборную? Как в Пхеньяне? В любом случае я был к этому готов внутренне. Конечно, обидно. Не только за футбол, но и за другие виды спорта, за наших олимпийцев. Спортсмены не получат ни флага, ни гимна. Сборная вообще впервые будет выступать без флага!

Сначала нам нужно попасть на сам чемпионат мира в Катаре, впереди предстоит отбор. А дальше — остается только выигрывать его, как хоккеисты, которые стали олимпийскими чемпионами. ФИФА подписала меморандум о признании решений CAS , поэтому тут никаких вариантов обойти его у них нет. Придется действовать по букве закона.

Никаких апелляций тут уже не подашь. Хорошо, что отстранили на два года, а не на четыре. Хоть что-то позитивное есть. Но я могу только выразить сожаления нашим спортсменам.