Левандовски: «Замечательно получить эту награду в эпоху Месси и Роналду»

Нападающий «Баварии» поделился эмоциями после завоевания награды лучшему футболисту 2020 года по версии ФИФА . Польский форвард обошёл в борьбе за приз и .

Я очень горд и очень доволен. Это большой день для меня и моего клуба. Я должен сказать спасибо. Эта награда принадлежит моим товарищам по команде и тренерам «Баварии» и сборной Польши. Когда ты становишься обладателем такой награды в эру Месси и Роналду, то она значит невероятно много. Это замечательное ощущение. Эта награда является подтверждением того, что, независимо от того, откуда ты и как тебя зовут, важно то, что ты показываешь. Мы выиграли всё, что только можно было.