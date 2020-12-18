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Левандовски: «Замечательно получить эту награду в эпоху Месси и Роналду»

сегодня, 02:03

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями после завоевания награды лучшему футболисту 2020 года по версии ФИФА. Польский форвард обошёл в борьбе за приз Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Я очень горд и очень доволен. Это большой день для меня и моего клуба. Я должен сказать спасибо. Эта награда принадлежит моим товарищам по команде и тренерам «Баварии» и сборной Польши. Когда ты становишься обладателем такой награды в эру Месси и Роналду, то она значит невероятно много. Это замечательное ощущение. Эта награда является подтверждением того, что, независимо от того, откуда ты и как тебя зовут, важно то, что ты показываешь. Мы выиграли всё, что только можно было.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:40
очень круто, молодчина !
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:22
Точно также как 2007 году, Кака,Месси,Кристина. ..
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
сегодня в 08:12
Утешительная награда, ведь ЗМ отменили
амурец
амурец
сегодня в 04:51
был лучше обоих, поэтому и получил
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:41
Ты закончил эту эпоху.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:38
Хватит уже болтать - ты лучший.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:18
Ты лучше их обоих!
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