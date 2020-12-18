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Защитник «Химок»: «Тренер сказал нам больше играть в атаку в игре с „Локо“»

сегодня, 02:50
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Химок» Михаил Тихонов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Главный тренер [Игорь Черевченко] сказал нам больше играть в атаку и действовать поспокойней. Постарались убрать волнение и показывать свою игру. Надеюсь, нам это удалось. Знали, что надо набирать очки, и хотели завершить год на победной ноте. Здорово, что сделали это в присутствии болельщиков, которых, наконец, пустили на стадион. Теперь нельзя останавливаться на этом и весной необходимо продолжать победное шествие.

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Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 10:55
И ведь таки правильно всё сказал!)) Я болела быков, но Химки радуют глаза игрой и характером. Чистыо уважуха!
112910415
112910415
сегодня в 10:42
команда с большим потенциалом ... и очень повезло с тренером !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:14
Мудрый тренер знает, что говорит и руководит сценарием игры на Победу..
Поздравляю фк " ХИМКИ " с домашней ПОБЕДОЙ!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:13
Надо же, действительно помогло!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:52
Все правильно сказал
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