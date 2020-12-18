Защитник «Химок»: «Тренер сказал нам больше играть в атаку в игре с „Локо“»

Защитник «Химок» прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ .

Главный тренер [Игорь Черевченко] сказал нам больше играть в атаку и действовать поспокойней. Постарались убрать волнение и показывать свою игру. Надеюсь, нам это удалось. Знали, что надо набирать очки, и хотели завершить год на победной ноте. Здорово, что сделали это в присутствии болельщиков, которых, наконец, пустили на стадион. Теперь нельзя останавливаться на этом и весной необходимо продолжать победное шествие.