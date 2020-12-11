Дисквалификация Мораты сокращена до одного матча. Он заплатит 8 тыс. евро

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вчера, 21:25

Итальянская федерация футбола ( FIGC ) сократила дисквалификацию форварда «Ювентуса» до одного матча.

Это означает, что он будет доступен для включения в состав «Юве» в матче против «Дженоа» в воскресенье, 13 декабря.

Нападающий «бьянконери» получил красную карточку в конце матча с «Беневенто» (1:1) за неуважительное отношение в адрес судьи и был дисквалифицирован дисциплинарной комиссией на два матча.