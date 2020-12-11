Дисквалификация Мораты сокращена до одного матча. Он заплатит 8 тыс. евро

Итальянская федерация футбола (FIGC) сократила дисквалификацию форварда «Ювентуса» Альваро Мораты до одного матча.
Это означает, что он будет доступен для включения в состав «Юве» в матче против «Дженоа» в воскресенье, 13 декабря.
Нападающий «бьянконери» получил красную карточку в конце матча с «Беневенто» (1:1) за неуважительное отношение в адрес судьи и был дисквалифицирован дисциплинарной комиссией на два матча.
В заявлении говорится, что FIGC «частично принимает и фактически снижает дисквалификацию до одного матча со штрафом в размере 8 000 евро».