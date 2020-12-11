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Дисквалификация Мораты сокращена до одного матча. Он заплатит 8 тыс. евро

вчера, 21:25

Итальянская федерация футбола (FIGC) сократила дисквалификацию форварда «Ювентуса» Альваро Мораты до одного матча.

Это означает, что он будет доступен для включения в состав «Юве» в матче против «Дженоа» в воскресенье, 13 декабря.

Нападающий «бьянконери» получил красную карточку в конце матча с «Беневенто» (1:1) за неуважительное отношение в адрес судьи и был дисквалифицирован дисциплинарной комиссией на два матча.

В заявлении говорится, что FIGC «частично принимает и фактически снижает дисквалификацию до одного матча со штрафом в размере 8 000 евро».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:52
это выглядит очень забавно)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:49
Ты опять не успел?печалька!😜🤪😝🤣
shlomo
shlomo
вчера в 21:41
Интересно, а сколько он судье дал?
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:32
Денег дал и свободен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:32
Даже ник у тебя из 3 слов ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:26
Хорошая новость!
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