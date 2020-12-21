Влашич: «Дзюба — великий игрок, очень многого добился»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал скандальное интимное видео с участием нападающего «Зенита» .

Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории.