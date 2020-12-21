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Влашич: «Дзюба — великий игрок, очень многого добился»

сегодня, 11:11

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал скандальное интимное видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:51, ред.
хорошо что хоть такое в наших условиях проросло)
у нас футболистом можно стать не благодаря, а вопреки
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:50
А начинал Дзюба всего то с вытряхивания карманов , а вот надо же стал великим игроком и популярным онанистом !
truffagldino
truffagldino
сегодня в 11:41
Пеле, Марадона, Круифф, Ди Стефано, Эйсебио, Дзюба. Явно здесь кто-то лишний.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:40
Дзюба - больной человек.
Нет, не из-за видео.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 11:39
По факту это приговор нашему футболу если так!
Я на стреме
Я на стреме ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
по игровым качествам наверно да. он и Джикия. плюс Фернандес...тоже вроде Россиянин
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:34
Чем он велик,что он выиграл? Не ожидал от Коляна такого!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:34
Дзюба - величайший шоумен от мира футбола и тренд от канала Канделаки ТВ. Многие люди, с которыми мне приходятся общаться, не знают сколько игроков должно быть в футбольной команде, но живо обсуждают проказы Дзюбы и уверены, что это самый незаменимый футболист в сборной России.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 11:33
Машина Газпрома так раскручивает Дзюбу, что скоро на каждой банке майонеза будет это слово. И фотка. Да, та самая фотка. Майонез от Дзюбы и Азмуна)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:30
По факту Дзюба из россиян лучший.
Gahi
Gahi ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:18
Дзюба
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:16
Я думал Никола умней!Называть Деревяшкина великим!.... Это за гранью понимания))
LOpp
LOpp ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:16
Влашич или Дзюба?))
Gahi
Gahi
сегодня в 11:14
Чем старше становится тем не адекватно себя ведёт.
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