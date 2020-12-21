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Форвард «Крыльев» Голенков: «Мой переход в „Лейрию“ был ошибкой»

сегодня, 10:49

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков поделился мнением о своем решении перейти в португальскую «Лейрию» в 2017 году.

Летом 2017-го появился вариант с Португалией. Я был в «Лейрии» на просмотре еще до «Крыльев», они готовы были меня взять, но несовершеннолетним без родителей переезжать нельзя. И в 18 лет я решился поехать туда, что было ошибкой.

Португалия казалась мне жаркой футбольной страной с идеальными полями, но оказалось, что там условия хуже, чем в «Динамо» Киров. Мне наобещали: в основе во второй португальской лиге будешь играть, условия идеальные, тебя через 5 матчей «Бенфика» купит, репетитора мы тебе наймем.

Приезжаю – и никому до меня дела нет. В первом матче не выпустили – думаю, ладно, вольюсь. Через месяц выхожу на 10 минут, весь киплю. 2-3 месяца пришлось биться за место в основе, потом только начал играть в молодежке, мы заняли 5-6 место после грандов. Квартира была жутко холодная, на отоплении и продуктах экономил, поскольку зарплата была маленькая. Поле убитое и искусственное, находилось в 5 км. Чтобы поработать над собой, я бегал туда кроссы.

Откуда тогда в Португалии появляется столько звезд? Условия были плохие у «Лейрии», а у пяти клубов есть база, натуральные поля. Играли с «Бенфикой» на своей ужаснейшей поляне, все говорили: «Приедут скауты „МЮ“, скауты „МЮ“, Фелиш приедет». Фелиш не приехал, мы сыграли с «Бенфикой» 0:0 в равной игре.

Играли со «Спортингом» на выезде, я забил, но нас отвозюкали. Они поспускали со всей команды игроков, из Сегунды. Сажусь после матча в автобус, смотрю, пацаны из «Спортинга» кидают сумки в «Мерседес» – и поехали. Нормально.

Круто было, что в моем же доме был бар, где показывали Лигу чемпионов, хоть Сегунду, всегда футбол. А в Самаре ты должен ехать на другой конец города, чтобы найти спортбар, и то окажется закрыт.

Плюс запомнилось, как в Португалии радуются голам. Даже при 4:0 все подбегают, орут, поздравляют.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:44
Это твои проблемы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:32
Загараницу просто захотелось.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:11
хапнул буржуйского рая))))) не ной-твой выбор))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:05
Вдалеке многое блестит!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 10:53
Просто не подумал
ОПС
ОПС
сегодня в 10:52
Зато мир повидал.
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