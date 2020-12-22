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Мещеряков покинет «Локомотив» до конца года

сегодня, 19:17

Анатолий Мещеряков покинет должность председателя совета директоров «Локомотива». Об этом сообщил близкий к московскому клубу источник.

Анатолий Анатольевич вынужден будет оставить пост председателя совета директоров клуба в связи с переходом на государственную службу. Это произойдет до конца года.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:28
Бегают с места на место, шел бы к станку , узнал бы как простым смертным денюшки достаются.
Cat01
Cat01
сегодня в 20:21
К новому году все бегут....
BDA8181
BDA8181
сегодня в 20:11
Первый пошёл
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:10
Будет исправляться на государственном посту! Скатертью дорога!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:54, ред.
Это номинальные руководители, им эти публичные должности дают в виде бонусов, типа ДМС или абонемент в фитнес клуб. Как только эра Лиходеев заканчивается, так и должности сразу передают другим таким же...
Но будучи занимавши должности они наносят непоправимый вред и своим клубам и в целом российскому футболу, по факту их стрелять надо за вредительство.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:39
Ключевое слово в этой новости "ВЫНУЖДЕН" ! "Анатолий Анатольевич вынужден будет оставить пост"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:19
Пусть валит,надоел!
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