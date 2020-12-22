Анатолий Мещеряков покинет должность председателя совета директоров «Локомотива». Об этом сообщил близкий к московскому клубу источник.
Анатолий Анатольевич вынужден будет оставить пост председателя совета директоров клуба в связи с переходом на государственную службу. Это произойдет до конца года.
Но будучи занимавши должности они наносят непоправимый вред и своим клубам и в целом российскому футболу, по факту их стрелять надо за вредительство.
Но будучи занимавши должности они наносят непоправимый вред и своим клубам и в целом российскому футболу, по факту их стрелять надо за вредительство.