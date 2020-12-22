Мещеряков покинет «Локомотив» до конца года

Анатолий Мещеряков покинет должность председателя совета директоров «Локомотива». Об этом сообщил близкий к московскому клубу источник.

Анатолий Анатольевич вынужден будет оставить пост председателя совета директоров клуба в связи с переходом на государственную службу. Это произойдет до конца года.