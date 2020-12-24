Конте: «Эриксен признался, что хочет уйти из „Интера“»

Главный тренер «Интера» прокомментировал информацию, что полузащитник покинет клуб в январе.

Я хочу пожелать Кристиану всего наилучшего. Было правильно, что он честно признался, что хочет уйти. Часто бывает так, что тренер принимает одну сторону, а менеджеры — другую, но всегда все решается по взаимному согласию. Мы проводим оценки ситуаций с менеджерами, и они часто совпадают. Затем мы разговариваем с игроком, который отвечает нам «да» или «нет». Минувшим летом Эриксен говорил нам «нет». Мне очень жаль, что в СМИ я слышу противоречивую информацию.