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Конте: «Эриксен признался, что хочет уйти из „Интера“»

сегодня, 09:17

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал информацию, что полузащитник Кристиан Эриксен покинет клуб в январе.

Я хочу пожелать Кристиану всего наилучшего. Было правильно, что он честно признался, что хочет уйти. Часто бывает так, что тренер принимает одну сторону, а менеджеры — другую, но всегда все решается по взаимному согласию. Мы проводим оценки ситуаций с менеджерами, и они часто совпадают. Затем мы разговариваем с игроком, который отвечает нам «да» или «нет». Минувшим летом Эриксен говорил нам «нет». Мне очень жаль, что в СМИ я слышу противоречивую информацию.

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Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:00
у Эриксена остался один шанс на правильный выбор. Или угадает и заиграет, и уйдет в небытие
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:47
Не угадал Кристиан с командой . Жаль конечно. Быть лидером в одной команде и провалиться в другой - ситуация довольно таки неприятная. А если учесть , что потеряно драгоценное время - это неприятно вдвойне. В феврале парню 29 стукнет , надо срочно что то менять и чем быстрее , тем лучше, возможность реанимировать карьеру еще есть. Теперь главное не ошибиться во второй раз . Будем надеяться , что Кристиан сделает правильный выбор и порадует нас своей игрой.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:19, ред.
Тот случай, когда лучше остаться было.(Шпоры)
Cat01
Cat01
сегодня в 09:18
Видно время пришло
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