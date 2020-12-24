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Пиоли: «„Милан“ часто побеждает, потому что у нас сильные футболисты»

сегодня, 07:59
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Лацио» (3:2) в матче 14-го тура Серии А.

Такого чемпиона, как Златан [Ибрагимович], всегда не хватает. С ним мы сильнее, это очевидно.

То, что «Лацио» продолжал владеть мячом после наших голов — это моя вина. Я сказал Салемакерсу сесть глубже, но мы должны были, наоборот, действовать агрессивно.

«Лацио» обладает отличными качествами и физическими характеристиками, но у нас были шансы выиграть этот матч, и мы ими воспользовались.

Соперник был очень агрессивен, наши полузащитники провели очень энергозатратный матч. Это то, что требовалось нам в такой сложной игре.

Мы часто побеждаем, потому что у нас сильные футболисты, я бы не стал менять их на других. Чалханоглу обладает невероятными техническими способностями, это фантастический игрок, который всегда знает, что делать. Это топ-футболист.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:29
И только через 150 лет после изобретения футбола Пиоли раскрыл тайную тайну......
Команда побеждает ,потому что у неё сильные футболисты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:23
Даже без Ибры хорошо смотрятся!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:11
Когда-то это должно кончится.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 08:00
С возвращением на чемпионскую прямую великий клуб!!!
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