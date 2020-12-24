Пиоли: «„Милан“ часто побеждает, потому что у нас сильные футболисты»

Наставник «Милана» прокомментировал победу над «Лацио» (3:2) в матче 14-го тура Серии А.

Такого чемпиона, как Златан [Ибрагимович], всегда не хватает. С ним мы сильнее, это очевидно.

То, что «Лацио» продолжал владеть мячом после наших голов — это моя вина. Я сказал Салемакерсу сесть глубже, но мы должны были, наоборот, действовать агрессивно.

«Лацио» обладает отличными качествами и физическими характеристиками, но у нас были шансы выиграть этот матч, и мы ими воспользовались.

Соперник был очень агрессивен, наши полузащитники провели очень энергозатратный матч. Это то, что требовалось нам в такой сложной игре.

Мы часто побеждаем, потому что у нас сильные футболисты, я бы не стал менять их на других. Чалханоглу обладает невероятными техническими способностями, это фантастический игрок, который всегда знает, что делать. Это топ-футболист.