«Ренн» собирается подписать двух игроков «Арсенала»

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сегодня, 11:54

«Ренн» намерен приобрести двух футболистов «Арсенала».

Как сообщает источник со ссылкой на Foot Mercato, французский клуб рассчитывает оформить трансфер и в следующем году.

Гендузи выступает за «Герту» на правах аренды и лондонский клуб будет готов расстаться со своим хавбеком. Однако за Джаку «канониры» хотят выручить не менее 35 млн фунтов стерлингов, за которые швейцарец был приобретён у менхенгладбахской «Боруссии». Если «Ренн» не сможет удовлетворить требования «Арсенала» по запрашиваемой сумме трансфера, то французская команда попробует арендовать Джаку.