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«Ренн» собирается подписать двух игроков «Арсенала»

сегодня, 11:54

«Ренн» намерен приобрести двух футболистов «Арсенала».

Как сообщает источник со ссылкой на Foot Mercato, французский клуб рассчитывает оформить трансфер Гранита Джаки и Маттео Гендузи в следующем году.

Гендузи выступает за «Герту» на правах аренды и лондонский клуб будет готов расстаться со своим хавбеком. Однако за Джаку «канониры» хотят выручить не менее 35 млн фунтов стерлингов, за которые швейцарец был приобретён у менхенгладбахской «Боруссии». Если «Ренн» не сможет удовлетворить требования «Арсенала» по запрашиваемой сумме трансфера, то французская команда попробует арендовать Джаку.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:03
Если заберут албанскую овцу, то к нему не то, что Гендузенка, и Обаму можно завернуть.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:03
Выглядит маловероятно из-за цены.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:55
Пусть попробуют. Может и помогут.
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