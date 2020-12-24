«Тоттенхэм» готов заплатить 50 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

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сегодня, 16:28

Полузащитник «Лейпцига» может перебраться в АПЛ .

Как сообщается, серьезный интерес к австрийцу проявляет «Тоттенхэм». Лондонский клуб готов заплатить за переход футболиста около 50 млн евро.

Отмечается, что данный трансфер лично одобрил главный тренер «шпор» , который видит в Забитцере игрока основного состава.