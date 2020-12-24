«Тоттенхэм» готов заплатить 50 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер может перебраться в АПЛ.
Как сообщается, серьезный интерес к австрийцу проявляет «Тоттенхэм». Лондонский клуб готов заплатить за переход футболиста около 50 млн евро.
Отмечается, что данный трансфер лично одобрил главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо, который видит в Забитцере игрока основного состава.
Не говорю что трансфер невероятен. Просто единственной причиной такого перехода, на мой взгляд, может быть желание игрока поиграть в АПЛ, в остальном - такой трансфер чистый риск, ведь и Лейпциг сегодня, далеко не середняк...
Не говорю что трансфер невероятен. Просто единственной причиной такого перехода, на мой взгляд, может быть желание игрока поиграть в АПЛ, в остальном - такой трансфер чистый риск, ведь и Лейпциг сегодня, далеко не середняк...