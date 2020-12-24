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«Тоттенхэм» готов заплатить 50 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

сегодня, 16:28

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер может перебраться в АПЛ.

Как сообщается, серьезный интерес к австрийцу проявляет «Тоттенхэм». Лондонский клуб готов заплатить за переход футболиста около 50 млн евро.

Отмечается, что данный трансфер лично одобрил главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо, который видит в Забитцере игрока основного состава.

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Все комментарии
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 18:01
РБ это всё-таки бизнес-проект. И при хорошем предложении, руководство Лейпцига не будет интересовать, что для Забитцера это в какой-то степени шаг назад, в плане той же ЛЧ, которая шпорам совсем не гарантирована.
shlifen
shlifen
сегодня в 17:34
Забитцер шикарный игрок, и возможно даже "прижимистый" Леви согласится выложить за него 50 миллионов евро, но не очень понятна мотивация самого игрока в этом переходе. Лейпциг сейчас "котируется" точно не ниже чем Тоттенхем. У немцев молодой перспективный тренер, а у самого Марселя всё отлично и в Германии. При всём уважении - Тоттенхем всё ещё не топ-клуб европейского масштаба куда однозначно идут на повышение, плюс в команде тренер Моуриньо - которому игрок может запросто не подойти, по каким-то его собственным критериям. В итоге такой переход - довольно рисковый шаг для игрока. Да и Лейпцигу нет смысла продавать его сейчас, когда команда наконец может побороться с Баварией в Бундеслиге. Тем более "быки" уже и Собослаи купили у Зальцбурга...
Не говорю что трансфер невероятен. Просто единственной причиной такого перехода, на мой взгляд, может быть желание игрока поиграть в АПЛ, в остальном - такой трансфер чистый риск, ведь и Лейпциг сегодня, далеко не середняк...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:22
Не хилая сумма.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:56
Они и 60 лямов заплатят,если нужно!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:35
Моуриньо скоро уйдет.
Зачем под него набирать игроков?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:29
Деньги у них есть.
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