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Украинский экс-футболист приговорен к 12 годам колонии за шпионаж

вчера, 12:35

Сообщается, что Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима для бывшего украинского футболиста Василия Василенко, который был признан виновным в шпионаже в пользу Украины.

Материалы уголовного дела в отношении его имеют гриф «совершенно секретно». Процесс в его отношении проходил в закрытом режиме.

По данным СМИ, Василенко ранее выступал за бердянскую «Дружбу» и мелитопольское «Торпедо».

Василенко был задержан в октябре 2019 года, изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Напомним, что недавно бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов был приговорен к двенадцати годам колонии общего режима.

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Источник: interfax.ru
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