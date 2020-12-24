Ковач: «Я готов возглавить „Спартак“, если меня пригласят»

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сегодня, 19:55

Бывший защитник «Спартака» заявил, что готов возглавить московскую команду.

Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб!

Ковач провел за красно-белых 140 официальных матчей и забил 13 мячей, чешский игрок трижды становился серебряным призёром российского чемпионата.

В мае 2016 года Ковач объявил о завершении карьеры. В июне 2020 года стал главным тренером «Опавы».

Напомним, что нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать контракт с клубом, истекающий 31 мая 2021 года.