Ковач: «Я готов возглавить „Спартак“, если меня пригласят»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил, что готов возглавить московскую команду.
Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб!
Ковач провел за красно-белых 140 официальных матчей и забил 13 мячей, чешский игрок трижды становился серебряным призёром российского чемпионата.
В мае 2016 года Ковач объявил о завершении карьеры. В июне 2020 года стал главным тренером «Опавы».
Напомним, что нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать контракт с клубом, истекающий 31 мая 2021 года.
лишь бы истирил..
лишь бы истирил..
традиция ёптить..
традиция ёптить..