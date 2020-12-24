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Ковач: «Я готов возглавить „Спартак“, если меня пригласят»

сегодня, 19:55

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач заявил, что готов возглавить московскую команду.

Конечно, я готов возглавить «Спартак», если меня пригласят. Я люблю этот клуб!

Ковач провел за красно-белых 140 официальных матчей и забил 13 мячей, чешский игрок трижды становился серебряным призёром российского чемпионата.

В мае 2016 года Ковач объявил о завершении карьеры. В июне 2020 года стал главным тренером «Опавы».

Напомним, что нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать контракт с клубом, истекающий 31 мая 2021 года.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:33
У вас есть внешность Заремы или футбольный опыт Карпина?)...
Shpundya .
Shpundya .
сегодня в 21:31
Бердыева в Спартак надо.
nactux
nactux ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 21:28
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 21:25
    Продолжаем смеяться!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 21:18
    Атрибут культурной столицы РФ, однако
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 21:17
    А можно в эту очередь Тарханова включить , или Грозного с Павловым?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 21:01
    Радослав ! Ты ,конечно , наш ,спартаковский ,но тебе придётся встать в конец длинной очереди из таких супер-тренеров ,как Черчесов ,Юран ,Рахимов ,Шалимов ,Парфёнов ,Чернышов ,Евсеев ,Ананко ,Аленичев ,Титов ,Тихонов ,Бушманов ,Безчастных ,Рахимов ,Булатов ....!!!! ))))) До пенсии не достоишься ! )))))
    nactux
    nactux ответ beefs (раскрыть)
    сегодня в 20:52
      nactux
      nactux ответ Caniggia (раскрыть)
      сегодня в 20:51
      главное что бы пляски "виту" не заканчивал на бровке..
      традиция ёптить..
      МапС
      МапС ответ Qatar Airways (раскрыть)
      сегодня в 20:50
      Согласен, Сергей Горлукович не помешает! :)
      Юрниекс1
      Юрниекс1
      сегодня в 20:49
        Qatar Airways
        Qatar Airways
        сегодня в 20:46
        Я бы голодного бультерьера поставил тренером Спартака. Не знаю как с тактикой, но бегать они будут на зависть всей Европе.
        leopit
        leopit
        сегодня в 20:37
        А мне прибровочный попрыгун импонировал...было весело!
        cska1948
        cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
        сегодня в 20:23
        У Заремы тоже нет лицензии! Однако это не мешает ей рулить в Тарасовке! Да и у Карпина, помнится, её тоже не было.
        Futurista
        Futurista ответ cska vperiod (раскрыть)
        сегодня в 20:23, ред.
        "Не выдоишь за год, устанет рука" (С)...
        juvenale
        juvenale
        сегодня в 20:20
        я тоже
        Futurista
        Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
        сегодня в 20:20
        А права у вас есть?)...в смысле лицензия тренерская...
        Два пожизненных
        Два пожизненных
        сегодня в 20:20
        Повеселимся
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 20:18
        На место Мисс Улыбка 2005 метит гаденыш!
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 20:18
        Ахахах! Ковач знает манеры федуна и готов подоить его.
        Caniggia
        Caniggia
        сегодня в 20:17
        Так он же без опыта!
        порт
        порт
        сегодня в 20:09
        Ну почему бы и нет. Ещё один год будем веселиться.
        sv_1969
        sv_1969
        сегодня в 20:08
        Сколько ещё таких готовых будет!!!!!
        cska1948
        cska1948
        сегодня в 20:07
        Я тоже, с большим удовольствием, порулил бы в СпаМе! Но Федун побоится меня пригласить...
        particular
        particular
        сегодня в 20:06
        Видимо, "Опава" не запАла в душу... Похвальная готовность чеха может быть востребована... А может и нет... Таких, нынче, пруд-пруди...
        beefs
        beefs
        сегодня в 20:04
        а чем ты лучше Тедеско...
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        сегодня в 20:03
        Так любой готов ))) знают Леня долго не держит) да и деньги крутятся не маленькие)))
        Сантус
        Сантус
        сегодня в 20:01
        Мухи слетаются....)
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 20:01
        Ктож тебя попросит,тыже Ковач!
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