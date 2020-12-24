Месси: «Облак — один из лучших в мире. Играть против лучших всегда хорошо»

Форвард «Барселоны» высоко отозвался о вратаре мадридского «Атлетико» .

Против него играть здорово. На данный момент он один из лучших вратарей в мире, всегда приятно сражаться с лучшими.

Это дополнительно мотивирует постараться забить гол, и в каждом матче он показывает, насколько это сложно.

Мне приятно видеть его за пределами поля, но и встретиться с ним лицом к лицу в играх. Это делает матчи более захватывающими.