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Месси: «Облак — один из лучших в мире. Играть против лучших всегда хорошо»

вчера, 22:37

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высоко отозвался о вратаре мадридского «Атлетико» Яне Облаке.

Против него играть здорово. На данный момент он один из лучших вратарей в мире, всегда приятно сражаться с лучшими.

Это дополнительно мотивирует постараться забить гол, и в каждом матче он показывает, насколько это сложно.

Мне приятно видеть его за пределами поля, но и встретиться с ним лицом к лицу в играх. Это делает матчи более захватывающими.

Не так давно Облак провёл 200-й матч в Примере за «Атлетико».

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 00:43
А Чеху так и не смог забить, пока он был в Челси. И только когда Чех из Челси ушёл, по отдельности забил Чеху, а потом и Челси. А так слабоват оказался против Челси с Чехом. Слабак без хавчика с каспером. Всё воюет чтобы ему нашли нью хавчика с касперм. Всё поёт песню: буду буду я королевой только дайте мне короля.
dzvinka
dzvinka ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 00:21
но Ихарь, как ни крути, можно сказать, наступает Облаку на пятки... дышит ему в затылок)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:34
В крайнем случае Облак лучше Акинфеева.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:26
Облак действительно сильный вратарь .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:10
Ща всех лучших из Барсы разгонишь и будешь против них играть!🤣🤣🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:08
В игре против лучших сам становишься лучше...
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 23:05
позвони ему.....когда в доме надо будет вкрутить лампочку
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:03
Вот только ты давно уже не входиш в категорию лучших, гном!
Сантус
Сантус ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:48
Это алаверды.Облак недавно его расхваливал.)Может после чистки рядов прикупит его себе в СВОЙ клуб...)
Cat01
Cat01
вчера в 22:44
Играть в футбол всегда приятно когда побеждаеш
beefs
beefs
вчера в 22:39
пустословие, и не о чем...
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