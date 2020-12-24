Месси: «Облак — один из лучших в мире. Играть против лучших всегда хорошо»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высоко отозвался о вратаре мадридского «Атлетико» Яне Облаке.
Против него играть здорово. На данный момент он один из лучших вратарей в мире, всегда приятно сражаться с лучшими.
Это дополнительно мотивирует постараться забить гол, и в каждом матче он показывает, насколько это сложно.
Мне приятно видеть его за пределами поля, но и встретиться с ним лицом к лицу в играх. Это делает матчи более захватывающими.
Не так давно Облак провёл 200-й матч в Примере за «Атлетико».