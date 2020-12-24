Олег Петров: «Победа в чемпионате может стать нашей целью в будущем»

Вице-президент «Монако» Олег Петров поделился мнением о чемпионской гонке во французском чемпионате. В данный момент «Монако» занимает шестое место в таблице.

Победа в чемпионате может стать нашей целью в будущем, но в этом году вести борьбу за титул будет крайне непросто. ПСЖ остается очень сильным клубом, также не стоит забывать, что в чемпионате есть и другие маститые команды. Конечно же, нам удалось одержать победу в очной встрече с ними, но титул — это цель, которая кажется слишком оптимистичной на сегодняшний день. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем рассчитывать на то, что команда окажется на первых местах по окончании сезона.

Я очень доволен Нико Ковачем, который проводит отличную работу. Он изменил много всего. Он, в том числе, позволил команде прибавить в аспектах самоотдачи и агрессивности на поле. Ему также удалось привнести должный настрой. На данный момент наши результаты не идеальны, но мы находимся на этапе становления, а плоды работы в скором времени станут видны, я в этом убежден.