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Олег Петров: «Победа в чемпионате может стать нашей целью в будущем»

сегодня, 12:42

Вице-президент «Монако» Олег Петров поделился мнением о чемпионской гонке во французском чемпионате. В данный момент «Монако» занимает шестое место в таблице.

Победа в чемпионате может стать нашей целью в будущем, но в этом году вести борьбу за титул будет крайне непросто. ПСЖ остается очень сильным клубом, также не стоит забывать, что в чемпионате есть и другие маститые команды. Конечно же, нам удалось одержать победу в очной встрече с ними, но титул — это цель, которая кажется слишком оптимистичной на сегодняшний день. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем рассчитывать на то, что команда окажется на первых местах по окончании сезона.

Я очень доволен Нико Ковачем, который проводит отличную работу. Он изменил много всего. Он, в том числе, позволил команде прибавить в аспектах самоотдачи и агрессивности на поле. Ему также удалось привнести должный настрой. На данный момент наши результаты не идеальны, но мы находимся на этапе становления, а плоды работы в скором времени станут видны, я в этом убежден.

В прошлом сезоне монегаски финишировали на 9-й строчке.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:40
Все хотят стать чемпионами, но не у всех получается.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:07
Пока в победу не верится.
Mangur
Mangur
сегодня в 12:50
Как то не интересно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:43, ред.
во франции есть только псж и все остальные, но было бы здорово, если бы монако взял чемпионство)
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