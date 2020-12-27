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Озил ведёт переговоры о переходе в «Ювентус»

сегодня, 17:39

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может пополнить ряды «Ювентуса» в январе.

Как сообщается, агент футболиста вступил в переговоры с представителями туринского клуба о потенциальном переходе хавбека в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

«Бьянконери» рассчитывают арендовать Озила до конца сезона. Кроме того, «Ювентус» будет выплачивать 50% зарплаты немца.

Ранее главным претендентом на Озила являлся «Фенербахче».

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:01
Может в Юве он реанимирует свою карьеру,кто знает???!!!
Риск,в общем-то,для Юве не сильно большой,а выхлоп может быть отличным....но может и не быть совсем
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:56
Если бесплатно и на сокращение зарплаты, то Ювентус всех берёт
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:33
К Рону хочет, с ним он блистал а в Арсенале совсем сдулся. Но не известно в какой он сейчас форме Озил давно не играл.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:57
Чего то вериться с трудом?!?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 18:56
ему бы в Тотенхем перейти к Бэйлу,тот хоть гольфу научит,сначало одну снимут,потом другую оденут.
STVA 1
STVA 1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:51
Так и я про то что ему футбол уже по боку!
Juve14
Juve14
сегодня в 18:44
Понятно что полузащита Юве слабая, но Озил это никакое не усиление
juvenale
juvenale
сегодня в 18:37, ред.
ухахахаха только эту статую и не хватало хахаха
Legend 6
Legend 6
сегодня в 18:30
Отличная была бы замена для Хедиры.
allemz
allemz
сегодня в 18:25
Потомственный торгаш знает, где искать выгоду))
allemz
allemz
сегодня в 18:21
Ахахпх
ДСА
ДСА
сегодня в 18:14
Из-за зарплаты будут долго бодаться.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:07
Зима в разгаре как и тухлые бредовые новости , кто куда зачем??? Неуёмные фантазии писателей - фантастов !!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:53
Лучше подарок на НГ для гуннеров, чем сваливающий на censored Озил и придумать невозможно)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:49
За тем же,за чем и остальные игроки,для усиления состава.Вариант с арендой и половиной зарплаты в принципе не дорогой,но Месут давно забил на футбол.А так,креативный полузащитник,очень необходим Юве
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:45
А зачем он Юве?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:43
попешеходить за юве теперь))
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