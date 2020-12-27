Озил ведёт переговоры о переходе в «Ювентус»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может пополнить ряды «Ювентуса» в январе.
Как сообщается, агент футболиста вступил в переговоры с представителями туринского клуба о потенциальном переходе хавбека в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.
«Бьянконери» рассчитывают арендовать Озила до конца сезона. Кроме того, «Ювентус» будет выплачивать 50% зарплаты немца.
Ранее главным претендентом на Озила являлся «Фенербахче».
Риск,в общем-то,для Юве не сильно большой,а выхлоп может быть отличным....но может и не быть совсем
Риск,в общем-то,для Юве не сильно большой,а выхлоп может быть отличным....но может и не быть совсем