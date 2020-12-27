Озил ведёт переговоры о переходе в «Ювентус»

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сегодня, 17:39

Полузащитник «Арсенала» может пополнить ряды «Ювентуса» в январе.

Как сообщается, агент футболиста вступил в переговоры с представителями туринского клуба о потенциальном переходе хавбека в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.

«Бьянконери» рассчитывают арендовать Озила до конца сезона. Кроме того, «Ювентус» будет выплачивать 50% зарплаты немца.

Ранее главным претендентом на Озила являлся «Фенербахче».