«Барселона» намерена продать Коутиньо, однако по нему нет предложений

Руководство «Барселоны» приняло решение продать полузащитника Филиппе Коутиньо в январское трансферное окно, сообщает El Confidencial.
По информации источника, продать бразильского хавбека в клубе решили из-за финансовых проблем и сомнений тренерского штаба в его пользе.
Однако отмечается, что «Барса» до сих пор не получила ни одного предложения по Коутиньо.
Филиппе пропустил последние матчи команды из-за травмы.
Посмотрим , где в итоге окажется Филиппе .
Всем здоровья.
Посмотрим , где в итоге окажется Филиппе .
Всем здоровья.