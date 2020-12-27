«Барселона» намерена продать Коутиньо, однако по нему нет предложений

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сегодня, 11:04

Руководство «Барселоны» приняло решение продать полузащитника в январское трансферное окно, сообщает El Confidencial.

По информации источника, продать бразильского хавбека в клубе решили из-за финансовых проблем и сомнений тренерского штаба в его пользе.

Однако отмечается, что «Барса» до сих пор не получила ни одного предложения по Коутиньо.

Филиппе пропустил последние матчи команды из-за травмы.