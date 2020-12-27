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«Барселона» намерена продать Коутиньо, однако по нему нет предложений

сегодня, 11:04

Руководство «Барселоны» приняло решение продать полузащитника Филиппе Коутиньо в январское трансферное окно, сообщает El Confidencial.

По информации источника, продать бразильского хавбека в клубе решили из-за финансовых проблем и сомнений тренерского штаба в его пользе.

Однако отмечается, что «Барса» до сих пор не получила ни одного предложения по Коутиньо.

Филиппе пропустил последние матчи команды из-за травмы.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:33
Коутиньо надо убавить аппетиты, снизить зарплату и идти в клуб попроще или победнее, чтобы реанимировать карьеру. Его позиция довольно популярная: много хороших игроков, высокая конкуренция, поэтому в сильном клубе вряд ли ему найдется место.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:21
Не поверю что у зенита кончились деньги
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 13:06
Когда купили Коутиньо все думали ито игрок для Барселона ну все ошиблись !
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:51, ред.
за 30 лямов Ливерпулю можно было бы вернуть его, и посадить на скамейку, и использовать только в матчах против глубоко обороняющихся команд - думаю он бы помог - в таких играх нам тупо не хватает одного креативного паса или качественного дальнего удара, а коут как ни крути умел и первое и второе.
Но если и не вернем - ничего страшного, пускай наслаждается в Барселоне парень, вроде этого хотел.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:40
Коутиньо взял все от Барсы хорошую зарплату, ЛЧ в форме Баварии и ещё пару трофеев. А сможет ли продать его Барса наступив себе на горло за сумму примерно равную 40 млн?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:17
Смотря солько хотят.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Аппетит видно у него неслабый , что в общем и тормозит его карьеру.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:53
Черная полоса у Барселоны.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 11:52
Сбитый летчик на жирном контракте
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:49
Думаю если бы он поумерил аппетит и пошел в клуб попроще то наверное смог реанимировать карьеру!
drug01
drug01
сегодня в 11:44
Надо только подождать чуть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:43
Никому не нужен.Это фиаско, братан!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:43
Вот еще один печальный пример , когда игрок принимает непродуманное решение. Казалось бы , что еще надо парню??? Клуб - один из лидеров АПЛ , игра идет и идет, надо признать, неплохо, и вдруг на тебе : хочу в Барселону. А что на поверку вышло??? Полнейшее фиаско, полнейший провал!!! В Барселоне не получилось, погостил в Баварии, где тоже в восторг не пришли и отправили назад. Сейчас - это бледная тень самого себя, просто средненький футболист , который из-за скудности состава иногда появляется на поле. Жаль.
Посмотрим , где в итоге окажется Филиппе .
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:27
Сложно будет это сделать зимой....тем более ценник наверняка будет не кислым...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:19
Месси испортил ему карьеру.
Хотя, Коутиньо знал, куда идет.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:15
приехали называется! Продавайте Гризманна и Дембеле, может их возьмут.)
allemz
allemz
сегодня в 11:10
Сраутиньо на свою карьеру после ухода из Ливера. Никому не нужный актив.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:05
Предложения будут,ждите!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:05
на авито выставите его!
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