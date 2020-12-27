«Ман Сити» хочет подписать Пуча, «Барса» готова только к арендной сделке

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сегодня, 15:21

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Барселоны» Рики Пуча, сообщает Goal со ссылкой на Estadio Deportivo.

По информации источника, «Сити» готов сделать предложение по трансферу 21-летнего игрока в январе, в свою очередь «Барса» готова позволить Пучу покинуть клуб на правах аренды.

Отмечается, что «Бетис» является наиболее вероятным вариантом для перехода футболиста, так как они готовы к арендной сделке. «Ман Сити» хочет подписать игрока на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Лидс».