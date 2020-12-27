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«Ман Сити» хочет подписать Пуча, «Барса» готова только к арендной сделке

сегодня, 15:21

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Барселоны» Рики Пуча, сообщает Goal со ссылкой на Estadio Deportivo.

По информации источника, «Сити» готов сделать предложение по трансферу 21-летнего игрока в январе, в свою очередь «Барса» готова позволить Пучу покинуть клуб на правах аренды.

Отмечается, что «Бетис» является наиболее вероятным вариантом для перехода футболиста, так как они готовы к арендной сделке. «Ман Сити» хочет подписать игрока на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Лидс».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 16:26
Стоп, в этой новости что-то не так, день-два назад была информация что у Пуча контракт до лета, ну и какой резон его отдавать в аренду Бетису на полгода и терять свободным, если можно продать в Сити?? Или это такая обида, что Сити в обратном направлении Гарсию не отпускает?? Так через полгода Сити и так бесплатно Пуча заберёт (раз он Барсе не нужен), а Гарсия ещё не факт что из Сити уйдёт в проблемную Барселону... Не понять нам менеджмент каталонцев, когда надо продавать - не продают, а отпускают бесплатно. А потом денег на покупки у клуба нет...
allemz
allemz ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:17
Если даже не продадут МС, то отдадут в Бетис (аренда). Первый сезон будет подстраиваться под игру команды, проведет более-менее и Барса решит, ну если в этом дне не блещет, то и нам не нужен, продаем Бетису (Благодаря такой логике, "талант" каталонцев терять будущих топчиков неизменно прогрессирует). Когда втянется в игру после адаптации и зажжет, тогда Барса за13ется локти кусать и ценник солидный будет, само собой.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:11
Тут есть над чем подумать
allemz
allemz
сегодня в 16:09
Довольно талантливый парниша, по стилю игры Модрича напоминает.
МС понятное дело хочет сразу забрать его по дешевке, чем Барса отдаст куда-нибудь в Бетис или Леганес, профукав очередного таланта, где он раскроется и будет стоить под сотню.
drug01
drug01
сегодня в 16:08
Надо найти верное решение
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:43
Только аренда!Смысла нет продавать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:22
Очень тяжёлый случай...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:22
Война бульдогов под ковром.
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