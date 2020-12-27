Гендиректор «Милана» рассказал о ситуации с контрактом Ибрагимовича

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался о будущем нападающего .

Мы еще не говорили о продлении его контракта. Это будет не только решение клуба, но и его решение. Он — особенный человек с необыкновенными качествами и большим интеллектом.

Это сочетание дает ему огромную силу во всем, что он делает. Мы уже пытались подписать его в январе 2019 года, но он сказал нам «нет», потому что его контракт с « ЛА Гэлакси» еще действовал. Ибра каждый раз требует большего, и поэтому он становится лучше всех в клубе.

Мы часто говорим о Златане, но наш секрет — коллектив. В отсутствии Ибрагимовича все сплотились. Каждый борется друг за друга.