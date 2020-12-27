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Гендиректор «Милана» рассказал о ситуации с контрактом Ибрагимовича

сегодня, 14:59

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис высказался о будущем нападающего Златана Ибрагимовича.

Мы еще не говорили о продлении его контракта. Это будет не только решение клуба, но и его решение. Он — особенный человек с необыкновенными качествами и большим интеллектом.

Это сочетание дает ему огромную силу во всем, что он делает. Мы уже пытались подписать его в январе 2019 года, но он сказал нам «нет», потому что его контракт с «ЛА Гэлакси» еще действовал. Ибра каждый раз требует большего, и поэтому он становится лучше всех в клубе.

Мы часто говорим о Златане, но наш секрет — коллектив. В отсутствии Ибрагимовича все сплотились. Каждый борется друг за друга.

На данный момент Златан восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:09
Будут торговаться до последнего.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:17
Без него всё снова затухнет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:10
Ибра просто монстр...
drug01
drug01
сегодня в 15:06
Он нужен команде как дядька отец
shlomo
shlomo
сегодня в 15:00
Всему свое время..
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