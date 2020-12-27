Флик признан лучшим тренером года, Гвардиола — тренер века

Наставник «Баварии» Хан-Дитер Флик признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards.
Немецкий специалист опередил в голосовании тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Лучшим тренером XXI века признан наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Среди претендентов на награду были Зинедин Зидан («Реал»), Жозе Моуриньо («Тоттенхэм») и Алекс Фергюсон (бывший тренер «Манчестер Юнайтед»).
Напомним, что Флик был одним из претендентов на награду лучшему тренеру года по версии FIFA.
но нас удивляет отсутствие Бенитеса,Энрике и Симеоне с Вальверде,зато Зидан нарисовлcя который ничего не выиграл.
но нас удивляет отсутствие Бенитеса,Энрике и Симеоне с Вальверде,зато Зидан нарисовлcя который ничего не выиграл.
ну это просто клоунада))) стрижот шейхов со своими дружками котолонскими, а те ему еще призы придумывают)))
вот так лысый - вот так шарлатан века))) ахаха
https://www.youtube.com/watch?v=tX2ouEIT2v4
ну это просто клоунада))) стрижот шейхов со своими дружками котолонскими, а те ему еще призы придумывают)))
вот так лысый - вот так шарлатан века))) ахаха