Флик признан лучшим тренером года, Гвардиола — тренер века

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сегодня, 19:04

Наставник «Баварии» признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards.

Немецкий специалист опередил в голосовании тренера «Ливерпуля» и наставника «Аталанты» .

Лучшим тренером XXI века признан наставник «Манчестер Сити» . Среди претендентов на награду были («Реал»), («Тоттенхэм») и (бывший тренер «Манчестер Юнайтед»).