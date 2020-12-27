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Флик признан лучшим тренером года, Гвардиола — тренер века

сегодня, 19:04

Наставник «Баварии» Хан-Дитер Флик признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards.

Немецкий специалист опередил в голосовании тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Флик признан лучшим тренером года, Гвардиола — тренер века

Лучшим тренером XXI века признан наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Среди претендентов на награду были Зинедин Зидан («Реал»), Жозе Моуриньо («Тоттенхэм») и Алекс Фергюсон (бывший тренер «Манчестер Юнайтед»).

Флик признан лучшим тренером года, Гвардиола — тренер века

Напомним, что Флик был одним из претендентов на награду лучшему тренеру года по версии FIFA.

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Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 21:11
Пеп фактически ноль без палочки, потому что тренировал только топ клубы с топ составами и с огромными вливаниями денег на трансферы
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 21:10, ред.
Пеп, который опозорился в ЛЧ с Баварией и Сити, лучший в истории? У Гвардиолы нет плана Б, когда игра его команды рушится, он сразу проигрывает. Тренировал только топ клубы с огромными тратами на трансферы.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:53
Гвардиола лучший тренер века? Мы что на стыковке веков? До конца века ещё 80 лет , а потом уже стоило бы подытоживать 21 век. А пока слишком рано. До конца века ещё будут тренеры которые сто раз будут лучше чем Гвардиола
da da da
da da da ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 20:46
почему?Пеп создал лучшую команду в истории футбола,из МС сделал лучший(сильнейшей) клуб в истории АПЛ,с Баварии выигрывал Бундеслигу в марте-апреле,выходя в 1/2 ЛЧ стабильно))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:32
Тогда уж надо сразу Пепа и Эвребе с Бузаккой награждать, как лучшая тренерско-судейскую бригаду века.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 20:31
Энрике не хуже Пепа???Вы как дошли то до такого???Кто такой Энрике,вообще,что кроме требла с суперсоставом Барсы он выиграл и кого серьезного в принципе тренировал???Тот же самый и Флик,убери прошлый сезон и он ноль без палочки.Моуринью временами очень низко падал,хотя и взлеты были яркими.
da da da
da da da ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 20:31
и из-за него же не выиграли ЧМ14 и Евро16,с другим тренером уровня Энрике/Вальверде Испания добрала то что должна была.
da da da
da da da ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:29
Пеп САФа в личных встречах(финалах)насиловал только в пусть,ладно Маур,хотя и его тоже))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 20:27
Почему?
da da da
da da da
сегодня в 20:26
Пеп понятно,лучший тренер в целом в истории футбола.
но нас удивляет отсутствие Бенитеса,Энрике и Симеоне с Вальверде,зато Зидан нарисовлcя который ничего не выиграл.
Rattlehead
Rattlehead ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 20:22
Учитывая отсутствие среди претендентов Дель Боске, взявшего в 21 веке ЛЧ, ЧМ и ЧЕ, адекватностью тут и не пахнет.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:19, ред.
ахахахахаха
ну это просто клоунада))) стрижот шейхов со своими дружками котолонскими, а те ему еще призы придумывают)))
вот так лысый - вот так шарлатан века))) ахаха
juvenale
juvenale ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 20:09
ладно с Порту))он с интером лч взял,пусть и благодаря судьям,но все же))это что-то невероятное,их 50 лет даже в финалах не было))в общем взять лч и с порту и интером это уникальное достижение и никакие гвардиолы с этим не сравнятся
allemz
allemz
сегодня в 19:56
САФ тренер века, а не плешивый оракул
STVA 1
STVA 1 ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 19:56
Совершенно верно!Пепка далеко не лучший! В той Барсе за него всё сделали гениальные Хави с Иньестой!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:55
Globe Soccer Awards хоть бы обозначил начала века !А тут получается что Пеп уже лучший!
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 19:44
В этом стиле еще лет 40-50 назад немцы с голландцами играли
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 19:44
Из кандидатов, сэр Алекс тренер века на мой взгляд(век 1920-2020). По тому что тренер это тот кто тренирует хорошо, а не тот кто титулы берет. А не из кандидатов, это кто-то нонэйм, какой-нибудь третий тренер из порту или аякса.
DXTK
DXTK
сегодня в 19:29
абсолютно все заслуженно тренер года Флик выигравший все с Баварией, тренер века Гвардиола изобретатель своего стиля.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 19:25
Большинство титулов, в том числе ЛЧ, выигрывал с Барселоной, с Баварией брал только внутрегерманские трофеи и позорился в полуфиналах ЛЧ, с Сити брал только английский трофеи и вылетал из ЛЧ от Монако, Тоттенхэма, Лиона. По достижениям не хуже Пепа за эти 20 лет были Моуриньо (брал трэбл и ЛЧ со средним Порту), Хайнкес (тоже брал трэбл), Энрике (брал трэбл), Зидан и теперь Флик.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:24
А вот с веком непонтки какие то ??? До конца еще много времени и вполне найдутся люди которые вполне могут переплюнуть всех теперешних претендентов.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:21
Флик заслужил свою награду - однозначно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 19:19
Надуманный приз. Какого века? В прошлом веке великих тренеров было с дюжину.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 19:16
30 титулов за 10 лет. Заслуженно
razdvatri
razdvatri
сегодня в 19:15, ред.
гвардиола тренер века, смешно
juvenale
juvenale ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 19:10
моуриньо точно должен выше быть
juvenale
juvenale
сегодня в 19:10, ред.
неужели адекватные рейтинги подъехали))ато клопп это смех
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
сегодня в 19:08
Эта же организация признала Пепа лучшим тренером века, хотя в этом веке еще 80 лет. Тут тоже не всё объективно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05
Это так и есть...
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