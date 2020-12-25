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Лукаку — лучший бомбардир турниров УЕФА 2020 года

сегодня, 13:42

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году, забив 16 голов.

Лукаку забил во всех шести матчах Лиги Европы за «Интер» в прошлом сезоне, в том числе в финале против «Севильи», и дважды дома и на выезде против «Боруссии» Менхенгладбах в групповом этапе Лиги чемпионов. Он также забил еще пять мячей в Лиге Наций, чем помог сборной Бельгии обеспечить место в финале.

Лучший бомбардиры турниров УЕФА в 2020 году:

Ромелу Лукаку («Интер» / Бельгия) — 16 голов

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д / Норвегия) — 14 голов

Эдвард Нкетиа («Арсенал» / Англия) — 11 голов

Одсонн Эдуар («Селтик» / Франция) — 10 голов

Амин Гуири («Лион» / «Ницца» / Франция) — 10 голов

Диого Жота («Вулверхэмптон» / «Ливерпуль» / Португалия) — 10 голов

Роберт Левандовски («Бавария» / Польша) — 10 голов

Напомним, что ранее Лукаку был признан лучшим игроком Лиги Европы прошлого сезона.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:13
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 14:03
    А если бы забил процентов 50!!!
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 13:46
    самый лучший гол и причем победный он забил в финале ЛЕ хахахаха
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