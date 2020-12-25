Лукаку — лучший бомбардир турниров УЕФА 2020 года

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сегодня, 13:42

Нападающий «Интера» стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году, забив 16 голов.

Лукаку забил во всех шести матчах Лиги Европы за «Интер» в прошлом сезоне, в том числе в финале против «Севильи», и дважды дома и на выезде против «Боруссии» Менхенгладбах в групповом этапе Лиги чемпионов. Он также забил еще пять мячей в Лиге Наций, чем помог сборной Бельгии обеспечить место в финале.

Лучший бомбардиры турниров УЕФА в 2020 году:

Ромелу Лукаку («Интер» / Бельгия) — 16 голов

(«Боруссия» Д / Норвегия) — 14 голов

(«Арсенал» / Англия) — 11 голов

(«Селтик» / Франция) — 10 голов

(«Лион» / «Ницца» / Франция) — 10 голов

(«Вулверхэмптон» / «Ливерпуль» / Португалия) — 10 голов

(«Бавария» / Польша) — 10 голов

Напомним, что ранее Лукаку был признан лучшим игроком Лиги Европы прошлого сезона.