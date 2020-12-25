Лукаку — лучший бомбардир турниров УЕФА 2020 года

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году, забив 16 голов.
Лукаку забил во всех шести матчах Лиги Европы за «Интер» в прошлом сезоне, в том числе в финале против «Севильи», и дважды дома и на выезде против «Боруссии» Менхенгладбах в групповом этапе Лиги чемпионов. Он также забил еще пять мячей в Лиге Наций, чем помог сборной Бельгии обеспечить место в финале.
Лучший бомбардиры турниров УЕФА в 2020 году:
Ромелу Лукаку («Интер» / Бельгия) — 16 голов
Эрлинг Холанд («Боруссия» Д / Норвегия) — 14 голов
Эдвард Нкетиа («Арсенал» / Англия) — 11 голов
Одсонн Эдуар («Селтик» / Франция) — 10 голов
Амин Гуири («Лион» / «Ницца» / Франция) — 10 голов
Диого Жота («Вулверхэмптон» / «Ливерпуль» / Португалия) — 10 голов
Роберт Левандовски («Бавария» / Польша) — 10 голов
Напомним, что ранее Лукаку был признан лучшим игроком Лиги Европы прошлого сезона.