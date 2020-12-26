Камилов — лучший игрок «Уфы» в декабре

Полузащитник признан лучшим игроком «Уфы» по итогам декабря, об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хавбек набрал 54,2% голосов болельщиков.

Владислав Камилов – BetBoom лучший игрок ФК «Уфа» в декабре! 🔝



Подводим итоги голосования болельщиков по выбору лучшего игрока нашей команды в этом месяце на нашем официальном сайте. Им стал Владислав Камилов, набравший 54,2% общих голосов! pic.twitter.com/3jxa5NjTr9

ФК