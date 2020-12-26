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Камилов — лучший игрок «Уфы» в декабре

сегодня, 19:12

Полузащитник Владислав Камилов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам декабря, об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хавбек набрал 54,2% голосов болельщиков.

В ноябре лучшим признавался форвард Тимур Жамалетдинов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:34
Возможно так и есть...
drug01
drug01
сегодня в 19:23
Молодец играй так дальше
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:19
Лучший в худшем клубе - странная награда.
beefs
beefs
сегодня в 19:14
ну что же, парень, заслужил...
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